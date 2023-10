RU da UFPA comemora 30 anos de existência com ‘distribuição’ de açaí e arroz paraense

O Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Pará (UFPA) surpreendeu os estudantes ao comemorar seu 30º aniversário, que ocorreu nesta segunda-feira (2), com um cardápio típico, levando alegria aos frequentadores da instituição ao servir entre as opções de alimentos do dia, açaí com tapioca e arroz paraense.

VEJA MAIS

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver como a iniciativa encantou os universitários, que tiveram a oportunidade de saborear os pratos tradicionais da culinária regional.

“Eu te pedi um almoço não por um banquete, obrigada, RU”, escreveu uma jovem nos Stories do Instagram. A ação também contou com música ao vivo para os estudantes.

Assista ao vídeo: