Rodoviários da Monte Cristo paralisam atividades nesta segunda-feira (16)

Funcionários da empresa de transporte Monte Cristo realizaram a paralisação das atividades nesta segunda-feira (16/09). Conforme a categoria, 10 linhas operadas pela empresa estão sem ônibus circulando desde a madrugada devido ao ato. Entre as reivindicações dos rodoviários está o pagamento de salários e ticket alimentação atrasados, além das férias não concedidas. Vários funcionários estão em frente a garagem da empresa, no bairro da Pedreira, em Belém, aguardando o resultado de uma reunião entre as duas partes

A paralisação começou por volta das três horas da manhã. Segundo Luciano Barros, representante do sindicato dos rodoviários, os trabalhadores estão tentando resolver a situação com os patrões.

“Os trabalhadores vieram cruzar os braços devido, mais uma vez, a empresa Monte Cristo vir com a falta com seus trabalhadores. Entre o que eles pedem a solução está a falta de pagamento de salário, tickets de alimentação e férias. Tem trabalhador que vai fazer dois anos sem receber férias e com isso eles vieram cruzar o braço e pedir o total apoio do nosso sindicato. E nós estamos aqui na empresa. Agora está ocorrendo uma negociação entre alguns diretores e funcionários, falando com o patrão para ver qual é a possibilidade da gente tentar sair desse movimento. Mas até o momento ainda está tudo parado”, explica o porta-voz.