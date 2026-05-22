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Rodoviários da Monte Cristo fazem nova paralisação para cobrar atrasos salariais

A última paralisação da categoria foi realizada no dia 29 de abril

O Liberal
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A paralisação deve afetar cerca de 10 mil usuários, média de passageiros transportados diariamente (Claudio Pinheiro / O Liberal)

Funcionários da empresa Monte Cristo realizaram, nesta sexta-feira (22), uma nova paralisação em protesto contra atrasos salariais, pendências no pagamento do ticket alimentação e férias atrasadas. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que a paralisação é feita “em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pela operadora, reflexo do desequilíbrio econômico do sistema de transporte público”. A última paralisação da categoria foi realizada no dia 29 de abril.

Segundo a entidade, um dos principais fatores para a crise financeira enfrentada pelas empresas é “a insuficiência da tarifa pública praticada — paga pelo usuário —, historicamente abaixo da tarifa técnica necessária para garantir a manutenção adequada do sistema”, situação que, conforme o sindicato, vem gerando “prejuízos acumulados às empresas operadoras”.

O Setransbel afirmou ainda que o cenário foi agravado “pela defasagem tarifária, pelo aumento contínuo dos custos operacionais, especialmente com diesel, manutenção, peças, salários e benefícios trabalhistas”, além da “redução constante no número de passageiros pagantes ao longo dos últimos anos”, fatores que, segundo a entidade, comprometem a sustentabilidade financeira do sistema de transporte coletivo.

Ainda de acordo com a nota, a empresa Monte Cristo “mantém diálogo direto com os trabalhadores e com a entidade representativa da categoria rodoviária”, na tentativa de buscar alternativas para “a regularização das pendências e o restabelecimento integral da operação”.

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