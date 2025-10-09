Revitalizado, Mercado de São Brás se transforma em polo gastronômico e cultural de Belém

O novo polo gastronômico do Mercado de São Brás foi oficialmente entregue nesta quinta-feira (9) e promete se tornar um dos principais destinos culturais e turísticos de Belém. O espaço histórico passou por uma ampla revitalização e agora abriga mais de 80 empreendimentos voltados à gastronomia, à economia criativa e aos serviços.

Durante a cerimônia, o governador Helder Barbalho destacou o valor simbólico e arquitetônico da obra. “Imaginem um prédio lindo, que muita gente chama de ‘o Louvre fora de Paris’. E nós, na nossa pequena Paris da Belle Époque, hoje temos o privilégio de, fruto do trabalho da Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado e com o Governo Federal, devolver para Belém esse espaço fantástico. Aqui tem de tudo: comida tradicional como maniçoba, tacacá, pato no tucupi, pastel, hambúrguer, pizza, sorvete, açaí e café. Venha para cá porque tem tudo do bom e do melhor”, afirmou.

Patrimônio histórico revitalizado

Projetado em 1911 pelo arquiteto italiano Filinto Santoro, o Mercado de São Brás é um dos ícones da arquitetura da Belle Époque paraense. A requalificação preservou suas características originais e incorporou infraestrutura moderna, acessível e sustentável.

O complexo conta com dois pavilhões térreos de 630 m², oito lojas no subsolo, com serviços como gráfica, chaveiro e casa de câmbio, e dois mezaninos. O primeiro abriga 14 lojas, e o segundo reúne quatro restaurantes com vista panorâmica. O espaço também dispõe de estacionamento com acesso interno, climatização, exaustão, videomonitoramento e iluminação de última geração.

Espaço de convivência e inclusão

O prefeito de Belém, Igor Normando, ressaltou o caráter social e cultural do novo espaço. “É um resgate histórico para nossa cidade. Além de requalificar um patrimônio, esse é um lugar para todos, com uma diversidade cultural e gastronômica que representa um pouco de cada um de nós. É um presente para a cidade. São mais de 80 permissionários, divididos entre gastronomia e economia criativa. Um lugar de reunir a família, amigos, um espaço democrático e de todos”, destacou.

Feira tradicional segue em funcionamento

Na parte externa, a tradicional Feira de São Brás, entregue em agosto deste ano, continua ativa com 195 permissionários nos setores de alimentação, hortifrúti, carnes e pescados. O local mantém o fluxo diário de visitantes e o abastecimento de produtos à população.

Parceria institucional

A revitalização do Mercado de São Brás é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Belém — por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) — com apoio do Governo do Pará, do Governo Federal e financiamento da Itaipu Binacional.