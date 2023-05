Revestimento de uma sacada do edifício Manoel Pinto despenca no bairro de Nazaré em Belém

Parte do revestimento da sacada do primeiro andar do Edifício Manoel Pinto da Silva, localizado no bairro de Nazaré, caiu na calçada da avenida Serzedelo Corrêa, em Belém, na manhã desta sexta-feira (26). O caso preocupou moradores e quem passou pelo local. A situação se assemelha a queda das 13 sacadas do edifício Cristo Rei, no bairro da Cremação, ocorrido no dia 13 deste mês. Neste incidente, também não houve feridos.

A calçada do Manoel Pinto foi isolada, de forma preliminar, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Os órgãos municipais serão comunicados a realizarem o isolamento da calçada para evitar possíveis acidentes. A redação integrada de O Liberal tentou conversar com a administração do espaço, mas a síndica optou por não falar.

VEJA MAIS

O tenente-coronel Pablo do CBMPA, contou que o revestimento que desabou tinha cerca de oito quilos e que ainda tem perigo do restante do reboco cair. “Existe o risco de toda a parte do revestimento da sacada do primeiro andar cair. Estamos avaliando se é algo mais grave. O fragmento que caiu foi de, pelo menos, 8 quilos. O condomínio vai ser notificado para fazer o reparo e, se necessário, isolar o primeiro andar. Vamos solicitar a Guarda Municipal de Belém (GMB) e a Semob (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém) que seja feito uma interdição física”, disse o militar.

Em nota, o CBMPA informou que atendeu a ocorrência, fizeram as devidas orientações e o isolamento da área. O Centro de Atividades Técnicas (CAT) esteve no local colhendo mais informações técnicas do engenheiro do edifício.

Um rapaz que trabalha no caixa de uma loja próxima e preferiu não se identificar, relatou relatou que escutou um barulho grande e pensou que tivesse sido algo pior. Por pouco, um casal que passava pelo local não se feriu.

O ambulante Rudivaldo Ferreira da Silva estava a poucos metros do local do acidente e quase se machucou. "Estava terminando o meu serviço e quando voltei para a calçada e vi a primeira parte caindo e depois o restante se desprendeu. Deus me livrou do pior. Uma coisa dessa não acontece toda hora e, quando ocorre, pensamos naquilo que nos protege", comentou ainda assustado.

A área, segundo os bombeiros, ficará isolada até que sejam feitos os devidos reparos. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da GMB e a Semob sobre a interdição e aguarda retorno.