Desabamento: síndico presta depoimento para a Polícia Civil e afirma que não havia obra na cobertura

A redação integrada do Grupo Liberal apurou com exclusividade que o síndico do edifício Cristo Rei já prestou depoimento à Polícia Civil na segunda-feira (15), sobre o desabamento das 13 sacadas do prédio, tragédia ocorrida no último sábado (13), no bairro da Cremação, em Belém.

O sindico foi ouvido na Seccional da Cremação, onde foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias do desabamento. Durante o depoimento, o síndico informou que não havia obra na cobertura (13º andar) e que a manutenção do prédio está em dia.

A reportagem procurou o delegado Arthur Nobre, diretor da Seccional da Cremação e responsável pela condução das investigações. "A investigação está no início e estamos colhendo os elementos informativos necessários, tais como laudos da perícia, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. Qualquer tipo de conclusão agora, nesse momento, seria temerário, já que a Polícia Civil age de forma técnica. Vamos aguardar a confecção dos laudos, para, depois, ouvir algumas testemunhas-chave", afirmou.

Ele também disse que foi instaurado inquérito policial e requisitadas perícias à Polícia Científica do Pará. Até agora, só foi ouvido o síndico do prédio. Mas o delegado não divulgou detalhes do depoimento, para não atrapalhar o andamento das investigações, que está apenas em sua fase inicial.

"A Polícia Civil não trabalha com achismos. Trabalha com elementos informativos, de forma técnica, chegando aí às conclusões necessárias", afirmou o delegado. A Polícia Civil tem 30 dias para concluir o inquérito, mas esse prazo pode ser prorrogado por igual período.

Apesar da insistência da reportagem, o delegado deixou claro que não podia dar informações sobre o depoimento do síndico, cujo nome não foi divulgado oficialmente.