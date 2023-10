Retatrutida: conheça o medicamento que auxilia na luta contra a obesidade

A luta pelo emagrecimento tem sido diária por milhares de pessoas. Cada uma vive um processo diferente - com a regulação da alimentação, atividade física e ou até mesmo por meio de cirurgias. Mas a indústria farmacêutica tem feito o seu papel. Alguns medicamentos ganharam destaques esta semana, como Retatrutida, ainda em fase testes, que promete até substituir a bariátrica.

VEJA MAIS

O que vem a ser a Retatrutida?

A Retatrutida é um medicamento injetável, ainda em testes, que deve ajudar no tratamento da obesidade. Ela age com ajuda de hormônios, com objetivo na regulação da fome e da saciedade, sem contar com a atividade da insulina no organismo.

O médico endocrinologista Rubens Tofolo Junior, 52 anos, tem 30 anos de profissão. O especialista explica que, hoje, o intestino parece ser o órgão chave no balanço energético e na perda de peso. Rubens explicou, ainda, como a Retatrutida age.

Endocrinologista Rubens Tofolo Junior (A+N Comunicação Integrada)

“Retratutida é uma droga triagonista, ou seja, é a combinação de dois hormônios produzidos pelo intestino (GLP-1 e GIP) e um hormônio produzido pelo pâncreas (Glucagon). O glucagon, há muito tempo sabemos que é um hormônio que dá saciedade, mas ele aumenta a glicose, por isso que isoladamente não é interessante ser usado. Porém, em adição com os outros dois hormônios intestinais (GLP- 1 e GIP), que diminuem a glicose, é uma combinação perfeita", disse.

O medicamento foi apresentado em um congresso americano do diabetes, este ano, e já está em fase 2 dos estudos. Resta mais uma fase, que é a 3, que será avaliada o efeito da medicação no sistema cardiovascular - um critério para a liberação da droga para a comercialização.

Comparação com a bariátrica

O médico explica também que esse novo agente produziu resultados nunca vistos, isso porque todos os pacientes do estudo perderam peso. Cerca de 25% ( percentual equivalente a uma cirurgia bariátrica). “Para você ter uma ideia, uma medicação que produz a perda de 5% já é considerada eficaz. Mais de 90% dos pacientes tiveram o desaparecimento de gordura no fígado e mais de 80% tiveram os níveis de glicose reduzidos para a normalidade", acrescenta o médico especialista.

VEJA MAIS

Retatrutida tem efeitos colaterais?

Sobre os efeitos colaterais, o médico garante que a obesidade por si só causa mais depressão que os medicamentos. “As drogas que podem levar a depressão em pacientes predispostos seriam aqueles que tem somente ação central, que é a Sibutramina, que pode bloquear os receptores de noraderalina e serotonina que é muito pouco usada nos dias atuais. Retratutida pode levar mais a sintomas gastrointestinais como náuseas , diarreia e/ou constipação intestinal”, explica.