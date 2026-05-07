Restaurantes, em Belém, projetam crescimento de até 20% no Dia das Mães, em comparação a 2025

O Dia das Mães, considerado uma das datas mais importantes para o setor de bares e restaurantes no Brasil, deve ampliar o movimento nos estabelecimentos de Belém em 2026. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 78% dos empreendimentos esperam faturar mais do que no ano passado, com projeção de crescimento de até 20%.

Na capital paraense, a expectativa acompanha a mudança no comportamento dos consumidores durante o período. Muitas famílias optam por comemorar a data fora de casa, em busca de experiências gastronômicas ligadas à memória afetiva e à culinária regional.

Em Belém, pratos típicos da Amazônia ganham destaque nesse cenário, ao lado de receitas inspiradas em outras regiões do país. A combinação amplia as opções para quem pretende celebrar o Dia das Mães em restaurantes da cidade.

Restaurantes apostam na culinária regional para a data

O restaurante Engenho Cozinha Brasileira, com unidades em shopping centers de Belém, prepara um cardápio voltado à valorização da culinária paraense, além de influências nordestinas e mineiras.

Entre os pratos mais procurados para o período estão:

filhote;

moquecas amazônicas;

preparos com camarão;

pratos à base de carne de sol.

A casa também investe em bebidas com identidade regional, incluindo drinques à base de jambu.

Segundo o gerente do restaurante, Mateus Ribeiro, o objetivo é oferecer um ambiente voltado para encontros familiares durante a data comemorativa.

“O Dia das Mães é uma data muito especial para a gente, porque envolve afeto e família. Nosso objetivo é oferecer uma experiência acolhedora, com pratos que representem bem a nossa identidade e também agradem diferentes paladares”, afirmou.

Procura por vinhos e produtos regionais cresce no período

Além do aumento no movimento do restaurante, o período também impulsiona a procura por produtos para presente. De acordo com o gerente, cresce a busca por vinhos portugueses e itens autorais da casa, como a cachaça de jambu.

“Nós percebemos esse aumento na busca por vinhos para presentear ou complementar a celebração. Ao mesmo tempo, a Jambucana chama atenção de quem quer levar um pouco da nossa identidade”, disse Mateus Ribeiro.

A expectativa de maior fluxo de clientes também exige planejamento do público. O atendimento no restaurante ocorre por ordem de chegada, e a recomendação é chegar mais cedo para evitar filas nos horários de maior movimento.

Veja funcionamento do restaurante no Dia das Mães

Local: Engenho Cozinha Brasileira – Boulevard Shopping Belém (Piso 1) e Pátio Belém Shopping (Piso 2)

Engenho Cozinha Brasileira – Boulevard Shopping Belém (Piso 1) e Pátio Belém Shopping (Piso 2) Horário: 11h às 22h