Restaurante popular será reinaugurado nesta quarta (17/04) em Belém

O Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota, no bairro da Campina, será reinaugurado nesta quarta-feira (17) pela Prefeitura de Belém, após passar por reforma. O espaço, que é mantido por meio do Banco do Povo, fornece diariamente 1.200 refeições balanceadas, cujas unidades são vendidas pelo valor simbólico de R$ 2, porque a Prefeitura subsidia o custo em R$ 9,30.​

O restaurante recebeu melhorias no piso, pintura, telhado, forro, sistemas hidráulico e elétrico, câmaras frigoríficas, sistema modernizado contra incêndio, além de nova caixa d’água, melhor acessibilidade e mobiliário novo. Na inauguração, será servido um cardápio especial e haverá a apresentação da cantora Mariza Black.