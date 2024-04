Restaurante Popular de Belém reabre para a população; veja quando

No próximo dia 17 de abril, o Restaurante Popular de Belém será entregue revitalizado. A pouco mais de 1 ano do início das obras de reestruturação do espaço, localizado na rua Aristides Lobo, 290, no bairro Campina, o restaurante irá oferecer uma alimentação completa por um valor simbólico de R$ 2 reais.

De acordo com as informações repassadas pela Agência Belém, o Restaurante Popular oferece diariamente cerca de 1.200 refeições balanceadas, que são preparadas pela empresa CZN (Corrêa e Reis Ltda), contratada por licitação, sob a fiscalização de nutricionista do Banco do Povo. Os pratos são compostos por proteínas (carne, peixe ou frango), e guarnições como salada, arroz, feijão e farinha, além de fruta de sobremesa. Cada refeição é vendida pelo valor simbólico de R$ 2 reais, pois o custo real de cada unidade é subsidiado pela prefeitura em R$ 9,30.

Ainda conforme a agência, a reforma compreende na entrega do espaço com um novo piso, pintura, telhado, forro, sistema hidráulico e elétrico e uma nova caixa d’água, com portões e espaços para Pessoas com Deficiência (PCDs) e mobilidade reduzida. O prédio também recebeu um novo sistema contra incêndio, novos móveis e o funcionamento completo das câmaras frigoríficas.

Serviço:

Restaurante Popular de Belém

Data de inauguração: 17 de abril

Local: Rua Aristides Lobo, 290, no bairro Campina

Valor das refeições: R$ 2 reais

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)