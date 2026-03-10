Residencial Viver Pratinha: entrega de 256 apartamentos beneficia mais de mil pessoas nesta terça

Em Belém, 256 famílias receberam a casa própria com a entrega de apartamentos do Residencial Viver Pratinha, realizada pelo Ministério das Cidades nesta terça-feira (10). Serão beneficiadas 1.024 pessoas, de acordo com a Secretaria Municipal de Habitação de Belém (Sehab), responsável pelo cadastramento e seleção dos beneficiários. A entrega total das 768 moradias do Residencial Viver Pratinha está prevista para setembro de 2026.

Durante a cerimônia, o ministro das Cidades, Jader Filho, entregou as chaves aos beneficiários do empreendimento. A pedagoga Maria Yamaguchi, de 43 anos, foi uma das pessoas que receberam a casa própria. Há mais de 10 anos ela esperava por esse momento. “A sensação é de que nós temos dignidade agora, de que a nossa família vai ter um lar de verdade. É um recomeço de vida, uma nova história para nossa família. Morávamos emprestado, a gente não tinha condições de pagar aluguel”, diz.

Para a doméstica Maria Lima, de 55 anos, o momento representa a realização de um sonho e o fim de anos pagando aluguel. Ela conta que essa conquista marca uma nova fase na vida dela. “Há mais de 10 anos eu esperava por esse milagre. Passei todo esse tempo pagando aluguel. E eu não tenho condições de gastar dessa forma”, diz ela, que segurava o documento da casa.

A mesma emoção também é compartilhada pela doméstica Jacenilde Fonseca Santos, de 62 anos, que agora não terá mais gastos com aluguel: “Desde quando eu soube que fui contemplada, fiquei muito feliz. Era um sonho para mim. Estou muito emocionada porque agora eu tenho onde ficar. Onde meus netos e minhas filhas podem ficar comigo. Meu neto também me deu muita força”, observa.

Avanço das obras

O ministro das Cidades, Jader Filho, destaca que o Pará já totaliza cerca de 70 mil casas contratadas, e muitas dessas famílias já estão morando em seus apartamentos ou casas. Essas obras aqui estavam entre as 14 mil obras que estavam paralisadas e que não haviam sido entregues. O Pará era o campeão de obras paralisadas no Brasil. Nós chegamos, retomamos todas as obras que foram retomadas no estado do Pará e agora estamos entregando mais um empreendimento.

“Já vimos ser entregue o Eduardo Angelim e o Viver Outeiro. Vamos entregar agora em Santarém o Moaçara, o Viver Mosqueiro, aqui em Belém, e também o Chico Narrina, em Abaetetuba. Mas vamos acelerar, porque já tem obras novas acontecendo aqui no estado e a gente quer, obviamente, que o Minha Casa, Minha Vida possa atender as famílias”, acrescenta o ministro.

O titular do ministério das Cidades ainda completa: “Com isso, a gente avança não só nas obras que estavam paralisadas, já que retomamos todas as obras que estavam paralisadas no Pará. Nós retomamos essas obras e vamos entregá-las para a população. Como também já iniciamos novas obras, como é o caso do Residencial Tapanã, o Altos do Tinga. As obras lá em Ananindeua, do Poço do Aracanga, estão bastante aceleradas. Até o final do segundo semestre, vamos entregar também lá em Ananindeua”.

O prefeito de Belém, Igor Normando, frisa que a entrega do empreendimento é resultado de uma união de esforços. “Isso mostra que essa parceria do governo do Estado, prefeitura de Belém e do Ministério das Cidades, do governo federal, tem realmente dado muitos frutos. Há mais de 10 anos as famílias esperavam por essa obra e a gente colocou para andar com essa parceria importante com o Ministério das Cidades”, pontua.

O Viver Pratinha é um dos residenciais do Minha Casa, Minha Vida que estavam com obras paralisadas em Belém. “São mais de mil pessoas que estarão aqui diariamente com dignidade, com habitação de qualidade. E este é um momento em que se resgata o compromisso, já que esse habitacional foi ocupado. Portanto, foi necessária a retomada da área e das obras”, pontua o governador do Estado, Helder Barbalho. A vice-governadora, Hana Ghassan, também destaca: “Ao passo em que a gente realiza o sonho da casa própria, o sonho de todas as famílias, a gente também está gerando emprego, renda e dignidade para quem trabalha nesses habitacionais”.

Empreendimento retomado

O empreendimento foi ocupado irregularmente em 2021, quando estava com 99% das obras prontas. Para a retomada, foram investidos mais de R$ 42 milhões em suplementação de recursos, totalizando um investimento de R$ 91 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Em 2024, a Caixa realizou, por meio de ação judicial, a reintegração de posse do terreno, a qual viabilizou a retomada das obras pelo Ministério das Cidades a partir de março de 2025. Os 256 apartamentos que serão entregues fazem parte de 16 blocos de prédios de quatro pavimentos.

São quatro unidades habitacionais por pavimento, com 52,26 m² de área cada. O residencial conta com estações de tratamento de água (ETA) e esgoto (ETE) próprias. Os apartamentos possuem sala e cozinha com área de serviço integrada, dois quartos e banheiro. A rede elétrica de cada unidade já vem preparada para a instalação de aparelhos de ar-condicionado, chuveiro elétrico e sistema de interfone.