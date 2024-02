Resgatado gato que estava preso dentro de residência desocupada na Pedreira

Foi resgatado no final da tarde desta sexta-feira (9) o gato que estava preso dentro de uma residência na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Humaitá e Vileta, no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo moradores da área, o bichano estava ​a​li havia pelo menos uma semana​, possivelmente sem água e comida. Desde a última quinta-feira (8), o caso vinha mobilizando defensores da causa animal e equipes do Corpo de Bombeiros.

No início da tarde de hoje (9), os bombeiros retornaram ao local e fizeram uma nova tentativa de resgate. Por volta das 13h, uma gaiola foi montada para capturar o felino no momento em que ele fosse pega​r comida, o que deu certo. Às 16h15, já se tinha notícia que o gato estava dentro da armadilha.