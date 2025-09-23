‘Renova Amazônia’: projeto para apoiar vítimas de escalpelamento no Pará será lançado em Belém
Iniciativa vai reunir parceiros em prol da causa que atinge principalmente os ribeirinhos da região amazônica
Será lançado em Belém, na noite desta terça-feira (23), o projeto ‘Renova Amazônia’. A iniciativa busca reunir parceiros de diferentes áreas para oferecer soluções integradas no tratamento e recuperação de vítimas de escalpelamento no Pará, acidente comum em comunidades ribeirinhas. O evento contará com a presença da conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) e primeira-dama do estado, Daniela Barbalho, que atua como embaixadora do projeto.
Causado por acidentes com os eixos expostos dos motores de pequenas embarcações, as “rabetas”, o escalpelamento resulta em desfiguração severa e trauma psicológico profundo, atingindo gravemente crianças e adultos. Para o apoio das vítimas, o projeto será lançado durante um jantar na Casa COP do Espaço Leal Moreira. A iniciativa é dos escritórios Pinheiro e Mendes Advocacia (PMA) e Fonseca Brasil Advogados, em parceria com a Leal Moreira e realização da Ampla Amazônia Plataforma de Liderança. À ocasião, o cirurgião plástico Eduardo Fakiani, reconhecido pelo prêmio “Mãos de Ouro”, e o dermatologista paraense Paulo Viana, serão os anfitriões nacional e local, respectivamente, e vão detalhar a proposta no intento de ampliar a quantidade de parceiros envolvidos.
“Eu sempre tive, na minha prática médica, a ideia de ajudar aquelas pessoas que ajudaram na minha formação de cirurgião plástico. A ideia de contribuir é mobilizar pessoas para aderirem ao projeto, contribuindo para a formação de próteses e na orientação de cirurgiões plásticos, melhorando sempre a atuação na recuperação da autoestima dos pacientes”, explica Fakiani.
Durante o jantar, que terá menu assinado pela chef Angela Sicilia, Fakiani também apresentará técnicas inovadoras em reconstrução capilar, enxertos avançados e uso de biomateriais. “O paciente que recorre a uma cirurgia reparadora está mutilado. Recuperar uma mutilação é, sem dúvida, muito mais impactante do que uma cirurgia estética comum”, reforça o especialista.
Projeto multidisciplinar
O advogado Giussepp Mendes, sócio da PMA, acredita que o Renova Amazônia será um marco na capacitação e na troca de conhecimento médico. “Será uma oportunidade única de aprendizado, inspiração e conexão, com foco em fortalecer a Medicina Reconstrutora no Pará e ampliar o impacto dessa iniciativa em toda a Amazônia”, avalia.
Ele também ressalta a importância de ampliar o olhar sobre o tema. “A recuperação de uma vítima de escalpelamento vai muito além do tratamento médico. Queremos que este seja um projeto amplo, de muitos parceiros, que possam doar tempo e expertise para ajudar nessa reconstrução de vida.”
Apoio
Antes mesmo do lançamento, o projeto já conta com parceiros como o Sebrae Pará, Família Sicilia, Business Eventos, Clínica Iandê, Grupo CM - Cassius Martins, Gamma Comunicação, Fazenda Carioca, Radio Comm e Mídia Center.
O diretor-superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno, destaca que o Renova Amazônia traz soluções que unem prevenção, capacitação e cirurgia reparadora. “O desenvolvimento sustentável começa pelas pessoas. Não existe futuro próspero sem olhar para nossas comunidades e seus desafios. Apoiar essa iniciativa é fortalecer vidas e transformar realidades, conectando o empreendedorismo ao cuidado humano e ambiental.”
Já o empresário e cabeleireiro Cassius Martins, que há anos estimula a doação de cabelos para vítimas de acidentes com rabeta, reforça a dimensão social da causa. “Estamos falando de pessoas que, além das dores físicas, muitas vezes sofrem abandono e perdem o convívio familiar. O grande mote desta campanha é mostrar a realidade de quem passa por isso.”
Serviço
Lançamento Renova Amazônia
Local: Casa COP – Espaço Leal Moreira (Av. Visconde de Souza Franco, Belém)
Data: Hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025
Jantar especial da chef Angela Sicilia
Realização: Ampla Amazônia Plataforma de Liderança
Apoio: Pinheiro e Mendes Advocacia (PMA), Fonseca Brasil Advogados e Leal Moreira
