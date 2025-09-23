Capa Jornal Amazônia
‘Renova Amazônia’: projeto para apoiar vítimas de escalpelamento no Pará será lançado em Belém

Iniciativa vai reunir parceiros em prol da causa que atinge principalmente os ribeirinhos da região amazônica

O Liberal
fonte

‘Renova Amazônia’: projeto para apoiar vítimas de escalpelamento no Pará será lançado em Belém. (Foto: Divulgação)

Será lançado em Belém, na noite desta terça-feira (23), o projeto ‘Renova Amazônia’. A iniciativa busca reunir parceiros de diferentes áreas para oferecer soluções integradas no tratamento e recuperação de vítimas de escalpelamento no Pará, acidente comum em comunidades ribeirinhas. O evento contará com a presença da conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) e primeira-dama do estado, Daniela Barbalho, que atua como embaixadora do projeto.

Causado por acidentes com os eixos expostos dos motores de pequenas embarcações, as “rabetas”, o escalpelamento resulta em desfiguração severa e trauma psicológico profundo, atingindo gravemente crianças e adultos. Para o apoio das vítimas, o projeto será lançado durante um jantar na Casa COP do Espaço Leal Moreira. A iniciativa é dos escritórios Pinheiro e Mendes Advocacia (PMA) e Fonseca Brasil Advogados, em parceria com a Leal Moreira e realização da Ampla Amazônia Plataforma de Liderança. À ocasião, o cirurgião plástico Eduardo Fakiani, reconhecido pelo prêmio “Mãos de Ouro”, e o dermatologista paraense Paulo Viana, serão os anfitriões nacional e local, respectivamente, e vão detalhar a proposta no intento de ampliar a quantidade de parceiros envolvidos.

“Eu sempre tive, na minha prática médica, a ideia de ajudar aquelas pessoas que ajudaram na minha formação de cirurgião plástico. A ideia de contribuir é mobilizar pessoas para aderirem ao projeto, contribuindo para a formação de próteses e na orientação de cirurgiões plásticos, melhorando sempre a atuação na recuperação da autoestima dos pacientes”, explica Fakiani.

Durante o jantar, que terá menu assinado pela chef Angela Sicilia, Fakiani também apresentará técnicas inovadoras em reconstrução capilar, enxertos avançados e uso de biomateriais. “O paciente que recorre a uma cirurgia reparadora está mutilado. Recuperar uma mutilação é, sem dúvida, muito mais impactante do que uma cirurgia estética comum”, reforça o especialista.

Projeto multidisciplinar

O advogado Giussepp Mendes, sócio da PMA, acredita que o Renova Amazônia será um marco na capacitação e na troca de conhecimento médico. “Será uma oportunidade única de aprendizado, inspiração e conexão, com foco em fortalecer a Medicina Reconstrutora no Pará e ampliar o impacto dessa iniciativa em toda a Amazônia”, avalia.

Ele também ressalta a importância de ampliar o olhar sobre o tema. “A recuperação de uma vítima de escalpelamento vai muito além do tratamento médico. Queremos que este seja um projeto amplo, de muitos parceiros, que possam doar tempo e expertise para ajudar nessa reconstrução de vida.”

Apoio

Antes mesmo do lançamento, o projeto já conta com parceiros como o Sebrae Pará, Família Sicilia, Business Eventos, Clínica Iandê, Grupo CM - Cassius Martins, Gamma Comunicação, Fazenda Carioca, Radio Comm e Mídia Center.

O diretor-superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno, destaca que o Renova Amazônia traz soluções que unem prevenção, capacitação e cirurgia reparadora. “O desenvolvimento sustentável começa pelas pessoas. Não existe futuro próspero sem olhar para nossas comunidades e seus desafios. Apoiar essa iniciativa é fortalecer vidas e transformar realidades, conectando o empreendedorismo ao cuidado humano e ambiental.”

Já o empresário e cabeleireiro Cassius Martins, que há anos estimula a doação de cabelos para vítimas de acidentes com rabeta, reforça a dimensão social da causa. “Estamos falando de pessoas que, além das dores físicas, muitas vezes sofrem abandono e perdem o convívio familiar. O grande mote desta campanha é mostrar a realidade de quem passa por isso.”

Serviço

Lançamento Renova Amazônia

 Local: Casa COP – Espaço Leal Moreira (Av. Visconde de Souza Franco, Belém)

 Data: Hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025

Jantar especial da chef Angela Sicilia

Realização: Ampla Amazônia Plataforma de Liderança

Apoio: Pinheiro e Mendes Advocacia (PMA), Fonseca Brasil Advogados e Leal Moreira

 

Belém
.
