Reaproveitamento de plásticos promove a preservação do meio ambiente; veja como é feito o processo

O descarte irregular de resíduos plásticos no meio ambiente impacta a fauna e a saúde de animais e seres humanos. Uma das formas de reduzir esse problema ambiental é a partir do reaproveitamento desse material, pois retira os resíduos da natureza e os destina para outras funções. O projeto da Universidade Federal do Pará (UFPA) “Precious Plastic” atua no reaproveitamento de resíduos plásticos coletados em praias e rios e os transforma em novos produtos com várias utilidades, desde porta-copos até medalhas.

O plástico pode levar centenas de anos para se decompor. Dessa forma, ao ser descartado de forma irregular na natureza, o material é degradado lentamente e impacta a fauna e a flora do local, além de poder servir como transporte para outros poluentes, como metais pesados. Segundo relatório de 2020 da ONG Oceana, o Brasil despeja cerca de 1,3 milhão de toneladas de resíduos plásticos no oceano anualmente.

reaproveitamento-plásticos Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal

Criado em 2021, o projeto “Precious Plastic” tem como objetivo transformar os plásticos retirados dos rios em objetos com novas funções, a fim de fornecer um novo valor social aos produtos, além de atuar na educação ambiental, transmitindo informações sobre poluição e reciclagem. Com o processo de reaproveitamento, o projeto transforma objetos como sacos de lixo, louças, tampinhas de garrafas e descartáveis em porta-copos, itens decorativos, chaveiros, medalhas, entre outras possibilidades.

O projeto surgiu a partir das ações de limpeza de praias e rios que fazemos no curso de Oceanografia. “Muitos resíduos retirados do ambiente não eram recebidos pelas cooperativas de reciclagem por estarem sujos ou degradados. Então, verificamos que as mini recicladoras poderiam mostrar o fechamento do ciclo da reciclagem, servindo como ferramenta da educação ambiental e ainda reutilizando os resíduos coletados na limpeza de rios e praias”, explica Sury Monteiro, coordenadora do projeto e vice-diretora da Faculdade de Oceanografia.

Como é o processo de reaproveitamento feito pelo projeto?

O processo de reaproveitamento realizado pelo projeto “Precious Plastic” é dividido em três etapas. A primeira é a coleta de materiais, seja pela retirada dos objetos do meio ambiente ou pelo recebimento da população. Os pesquisadores do projeto, junto com voluntários, realizam expedições em praias paraenses, como as de Mosqueiro, Outeiro e São Caetano de Odivelas, e rios, como o rio Tucunduba, para retirar os resíduos plásticos do meio ambiente. “O rio Tucunduba é sempre repleto de resíduos plásticos”, conta o estudante e bolsista do projeto, Pedro Lucas Gama.

Na segunda etapa, os plásticos são processados para se transformarem em novos objetos. O projeto utiliza uma máquina trituradora, onde o plástico é triturado e reduzido de tamanho. Em seguida, os pesquisadores levam o material para uma máquina injetora, que aquece os detritos plásticos a uma temperatura de 240°C para amolecê-los e destiná-los ao molde. Então, o novo produto fica pronto em poucos minutos.

Reaproveitamento ajuda na educação ambiental e na economia criativa

O principal destino dos novos objetos feitos pelo projeto é a educação ambiental, realizada em vários municípios paraenses, como Belém e São Caetano de Odivelas. Os pesquisadores levam os objetos produzidos a eventos abertos à sociedade para explicar a importância do processo de reaproveitamento de plásticos e os perigos do descarte irregular de plástico.

O projeto ainda incentiva os alunos da UFPA e a comunidade a não descartarem os resíduos em lugares inadequados. Ao redor da universidade, estão espalhados pontos de coleta de tampinhas de garrafa, que serão utilizadas para a produção de novos objetos.

Além disso, quem leva 150 tampinhas aos pesquisadores – no Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho, localizado no campus Guamá da UFPA, ou nos eventos – ganha um objeto como recompensa. “Quando fazemos a mobilização de trocas de tampinhas, incentivamos que as pessoas nos procurem para tentar fazer a limpeza desses ambientes. Então, geralmente, quando elas nos procuram, falam que tiraram o plástico das ruas, das praias”, afirma a estudante Larissa Azevedo.

O processo de reaproveitamento também é importante para a economia criativa. A venda de materiais reciclados pode ser um meio de renda para muitas pessoas. “Demonstramos a rentabilidade desse projeto e como ele pode incrementar a renda das populações que trabalham com reciclagem”, afirma Sury Monteiro.

Tipos de plásticos reaproveitados

Os pesquisadores do “Precious Plastic” utilizam apenas dois tipos de plásticos, devido às suas propriedades: os plásticos do tipo 2, que são de polietileno de alta densidade, como garrafas de leite, potes de iogurte e sacos de lixo; e do tipo 5, que são de polipropileno, como utensílios de cozinha, tampinhas e louças. “Eles são materiais mais densos e resistentes. Quando são moldados a altas temperaturas, eles são capazes de se transformar. São facilmente elásticos”, detalha Larissa Azevedo.

A escolha por esses dois tipos diz respeito também ao nível de impactos que os plásticos geram ao longo do processo de reaproveitamento. “Como eles são materiais sintéticos, cada um possui composições químicas diferentes. Quando fazemos o processo de esquentá-los, os gases liberados são muito agressivos à saúde. Os tipos 2 e 5 são os que menos nos afetam. Por isso utilizamos eles”, explica Pedro Lucas Gama.

Confira os tipos de plástico existentes:

Tipo 1: PET (Tereftalato de polietileno) – frascos, potes de manteiga;

Tipo 2: PEAD (Polietileno de alta densidade) – garrafas de leite, potes de margarina e sacos de lixo;

Tipo 3: PVC (Policloreto de vinila ou cloreto de vinila) – tubulação de PVC, garrafas;

Tipo 4: PEBD (Polietileno de baixa densidade) – embalagens de alimento, tampas de recipientes;

Tipo 5: PP (Polipropileno) – louças, tampinhas, descartáveis;

Tipo 6: PS (Poliestireno) – caixas de ovos, materiais de uso único;

Outros plásticos – mamadeiras, garrafas de bebidas.