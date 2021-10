Rádio Liberal conquista 1º e 2º lugares no Prêmio Sebrae de Jornalismo

"É sempre um reconhecimento ao trabalho, eu sempre faço reportagens pensando que elas podem ajudar a mudar a vida das pessoas", disse o jornalista Celso Freire, da Rádio Liberal AM, sobre mais uma premiação em sua carreira profissional. Ele faturou o 1º e o 2º lugares da categoria Jornalismo Áudio, na 8ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), nesta noite de quinta-feira (28), em Belém. Na segunda classificação, Celso dividiu o trabalho com Wellyda Farias, também da Rádio Liberal.

"É meu primeiro prêmio. O Celso disse vamos ganhar e nós ganhamos. Amanhã, entro de férias da rádio, então estou fechando um ciclo premiada e dedico ao meu pai, José Luis Silva, locutor e apresentador da Rádio Liberal, que também ganhou prêmios pelo Sebrae", afirmou Wellyda Farias, logo após saber da premiação, com a reportagem O feirante com CNPJ.

Com uma série de três matérias a partir do tema "A deliciosa fábrica de bolo de chocolate", em que ouviu donas de casa, do município de Ananindeia, que se transformam em boleiras e se tornaram micro empreendedoras individuais, Celso Freire abocanhou nesta noite de quinta-feira, o seu sexto Prêmio Sebrae. Ele já ganhou várias edições de premiações jornalisticas, em Belém, todas atuando pela Rádio Liberal, a exemplo dos Prêmios Sistema Fiepa de Jornalismo, também da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, Simineral, entre outras entidades.

A 8ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) premiou as melhores notícias veiculadas nos canais da imprensa ou novas plataformas digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios. O prêmio é uma referência no fomento do jornalismo empreendedor no Brasil, entre 2008 e 2015, com mais de 7 mil trabalhos inscritos e 50 matérias premiadas ao longo de suas edições, além do reconhecimento aos jornalistas parceiros dos empreendedores, de Norte a Sul do país.

A edição teve como tema central “A importância da micro e pequena empresa para o enfrentamento da pandemia” e visa a reconhecer a força do jornalismo em favor da cultura empreendedora. As categorias envolveram empreendedorismo, produtividade e competitividade, inovação e startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação digital, políticas públicas e legislação, acesso a crédito. As matérias foram premiadas em quatro categorias: texto, áudio, vídeo e fotojornalismo.