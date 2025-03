Quer caminhar ao ar livre em Belém? Veja 8 lugares imperdíveis

Se você busca espaços ao ar livre para se exercitar e relaxar em Belém, a cidade oferece diversas opções com áreas verdes, trilhas e equipamentos para atividade física. Confira os melhores parques e praças para caminhar e se movimentar:

1. Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

Localizado na Av. João Paulo II, o Parque do Utinga é uma das melhores opções para quem busca contato com a natureza enquanto se exercita. O local oferece trilhas para caminhada, ciclovia, passeios de bicicleta, canoagem e diversas atividades ao ar livre.

Endereço: Av. João Paulo II, S/N - Curió-Utinga, Belém - PA

Horário de funcionamento: Quarta a segunda-feira, das 6h às 17h (fechado às terças para manutenção)

Entrada gratuita (com estacionamento pago)

Foto Reprodução: Agência Pará

2. Parque Urbano Belém Porto Futuro

Um dos mais modernos parques urbanos de Belém, o Porto Futuro é ideal para caminhadas, corridas e lazer ao ar livre. Possui espaços amplos, áreas verdes, uma pista para andar e correr e um belo paisagismo.

Endereço: Av. Visconde de Souza Franco, s/n - Reduto, Belém - PA

Horário de funcionamento: Diariamente, das 6h às 22h

Estacionamento pago.

Reprodução: Agência Pará

3. Mangal das Garças

Uma área de preservação ambiental no coração da cidade, o Mangal das Garças é ideal para caminhadas leves, com trilhas, viveiros de animais e mirante com vista panorâmica.

Endereço: R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha, Belém - PA

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 8h às 18h (fechado às segundas)

Reprodução: Agência Pará

4. Portal da Amazônia

Com mais de 6 km de extensão, o Portal da Amazônia é um dos principais pontos para quem deseja caminhar com uma vista privilegiada do rio. Conta com quadras esportivas, equipamentos de ginástica e uma grande área de lazer.

Endereço: Bairro do Jurunas, Belém - PA

Horário de funcionamento: Aberto 24h

Reprodução: Agência Belém

5. Bosque Rodrigues Alves – Jardim Botânico da Amazônia

Uma reserva florestal em plena cidade, o Bosque Rodrigues Alves é um espaço perfeito para quem busca caminhadas tranquilas em meio a uma rica biodiversidade amazônica.

Endereço: Av. Almirante Barroso, s/n - Marco, Belém - PA

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 8h às 14h

Ingresso: R$2 (inteira), R$1 (meia) | Gratuito para crianças até 6 anos e idosos acima de 60 anos.

Foto: Agência Belém

6. Praça Batista Campos

Uma das praças mais belas de Belém, com jardins, fontes e trilhas ideais para caminhadas e exercícios leves.

Endereço: Tv. Padre Eutíquio, S/N - Batista Campos, Belém - PA

Horário de funcionamento: Aberta 24h

7. Praça da República

Local histórico de Belém, a Praça da República oferece espaço para caminhadas, exercícios ao ar livre e uma feira de artesanato aos domingos.

Endereço: Av. Pres. Vargas, 814 - Campina, Belém - PA

Horário de funcionamento: Aberta 24h

8. Praça Milton Trindade (Horto Municipal)

Uma opção tranquila para caminhadas, localizada no bairro Batista Campos, rodeada por vegetação e bancos para descanso.

Endereço: R. dos Mundurucus, s/n - Batista Campos, Belém - PA

Horário de funcionamento: Terça a quinta, das 8h às 18h.

Seja para uma caminhada matinal ou um passeio ao entardecer, essas praças e parques garantem uma experiência agradável para moradores e visitantes de Belém.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com