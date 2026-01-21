Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

‘Quem recebeu vida, compartilha vida’: igreja convoca voluntários para doar sangue em Belém

A Igreja Adventista da Promessa disponibilizará um ônibus, que sairá às 13h deste sábado (24) da Marambaia rumo ao Hemopa; saiba como participar

Fernando Assunção (Especial para O Liberal)
fonte

De acordo com o Hemopa, podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização do responsável), com peso acima de 50 kg, em boas condições de saúde e portando documento oficial com foto. Recomenda-se estar alimentado e descansado. (Marcelo Seabra/Agência Pará)

A Igreja Adventista da Promessa do bairro da Marambaia, em Belém, realiza, neste sábado (24), uma campanha de doação de sangue. A congregação disponibilizará um ônibus, que sairá às 13h da sede da igreja, localizada na Rua da Prainha, nº 176, rumo à Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), na Batista Campos. A ação é aberta à população em geral (conferir critérios para doação ao final do texto).

Com o tema “Nossa Identidade é Vida”, a iniciativa marca as comemorações pelos 94 anos da Igreja Adventista da Promessa no Brasil. De acordo com Ana Paula Guilherme, líder do Ministério Jovem Movimento Vida Eterna (Move), é a primeira vez que a igreja realiza uma campanha de doação de sangue de maneira estruturada e deve se tornar uma agenda contínua no calendário de ações sociais.

“Ao refletirmos sobre a identidade que nossa igreja construiu ao longo de 94 anos pregando o Evangelho, entendemos que a Mensagem da Cruz não pode ser apenas anunciada com palavras, mas também vivida por meio de atitudes que expressem entrega e amor ao próximo. A campanha nasce do entendimento de que se fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo, somos chamados a refletir esse sacrifício de forma prática na sociedade”, diz.

Segundo a liderança religiosa, o objetivo da ação é incentivar os participantes a “entender que a fé cristã não termina na experiência pessoal com Deus, mas se estende ao cuidado com o próximo”. “Em vez de apenas celebrar internamente, escolhemos comemorar fazendo o bem e impactando diretamente a sociedade. A fé cristã é baseada no amor sacrificial. Cremos em um Cristo que entregou Sua vida para salvar outros. Quem recebeu vida, compartilha vida”, completa.

A expectativa é reunir membros da igreja local, de outras congregações Adventistas da Promessa da capital e região e também pessoas da comunidade em geral. Qualquer pessoa que atenda aos critérios estabelecidos pelo Hemopa pode participar da doação. Os interessados podem comparecer à Igreja Adventista da Promessa na Marambaia ou diretamente ao Hemopa. Mais informações estão sendo disponibilizadas nas redes sociais @promessistas_marambaia e @movimentovidaeterna.

“Doar sangue é um ato de fé porque envolve confiança, generosidade e amor sem retorno. É acreditar que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações e que Deus também age por meio de gestos humanos simples, quando feitos com propósito e amor. Mais do que números, esperamos gerar consciência, engajamento e inspiração para novas ações semelhantes”, conclui Ana Paula.

A realização da campanha é da Igreja Adventista da Promessa em Marambaia, em parceria com o Ministério Jovem Move. Além disso, conta com o apoio e a representação da diretoria da Convenção Regional das Igrejas Adventistas da Promessa no Pará e da Convenção Norte, por meio dos pastores Francileu Sousa e Edson Shinaid.

image A realização da campanha é da Igreja Adventista da Promessa em Marambaia, em parceria com o Ministério Jovem Move. (Arquivo Pessoal)

Critérios

De acordo com o Hemopa, podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização do responsável), com peso acima de 50 kg, em boas condições de saúde e portando documento oficial com foto. Recomenda-se estar alimentado e descansado.

Para quem não conseguir comparecer neste sábado ou está fora da capital paraense e Região Metropolitana, a Fundação Hemopa está presente em nove municípios paraenses e, em todas, os estoques estão no limite do atendimento à rede hospitalar. A presença de doadores nas unidades de coleta é a esperança para o atendimento transfusional de pacientes que lutam pela vida. 

Para saber qual unidade do Hemopa está mais próxima de você, basta acessar o site hemopa.pa.gov.br ou ligar para Ouvidoria no 0800 280 8118.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue “Nossa Identidade é Vida”

Data: 24/01 (sábado)

Horário: 13h

Mais informações: @promessistas_marambaia e @movimentovidaeterna

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

doação de sangue

igreja adventista da promessa
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Técnicos administrativos das universidades federais do Pará paralisam atividades nesta segunda (19)

Apesar da paralisação, as aulas nas universidades não foram suspensas, sendo afetadas apenas as atividades administrativas

19.01.26 11h28

GREVE

Professores da rede municipal de Belém iniciam greve e pedem revogação de leis da educação

Categoria afirma que prefeitura ignora decisão judicial e denuncia prejuízos a alunos, professores e famílias

19.01.26 21h02

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Servidores da assistência social municipal entram em greve contra projeto que extingue a Funpapa

Sindicato aponta adesão à greve de 90% entre os servidores; novos atos e manifestações estão previstas para essa semana

19.01.26 17h55

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda