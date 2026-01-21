‘Quem recebeu vida, compartilha vida’: igreja convoca voluntários para doar sangue em Belém

A Igreja Adventista da Promessa do bairro da Marambaia, em Belém, realiza, neste sábado (24), uma campanha de doação de sangue. A congregação disponibilizará um ônibus, que sairá às 13h da sede da igreja, localizada na Rua da Prainha, nº 176, rumo à Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), na Batista Campos. A ação é aberta à população em geral (conferir critérios para doação ao final do texto).

Com o tema “Nossa Identidade é Vida”, a iniciativa marca as comemorações pelos 94 anos da Igreja Adventista da Promessa no Brasil. De acordo com Ana Paula Guilherme, líder do Ministério Jovem Movimento Vida Eterna (Move), é a primeira vez que a igreja realiza uma campanha de doação de sangue de maneira estruturada e deve se tornar uma agenda contínua no calendário de ações sociais.

“Ao refletirmos sobre a identidade que nossa igreja construiu ao longo de 94 anos pregando o Evangelho, entendemos que a Mensagem da Cruz não pode ser apenas anunciada com palavras, mas também vivida por meio de atitudes que expressem entrega e amor ao próximo. A campanha nasce do entendimento de que se fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo, somos chamados a refletir esse sacrifício de forma prática na sociedade”, diz.

Segundo a liderança religiosa, o objetivo da ação é incentivar os participantes a “entender que a fé cristã não termina na experiência pessoal com Deus, mas se estende ao cuidado com o próximo”. “Em vez de apenas celebrar internamente, escolhemos comemorar fazendo o bem e impactando diretamente a sociedade. A fé cristã é baseada no amor sacrificial. Cremos em um Cristo que entregou Sua vida para salvar outros. Quem recebeu vida, compartilha vida”, completa.

A expectativa é reunir membros da igreja local, de outras congregações Adventistas da Promessa da capital e região e também pessoas da comunidade em geral. Qualquer pessoa que atenda aos critérios estabelecidos pelo Hemopa pode participar da doação. Os interessados podem comparecer à Igreja Adventista da Promessa na Marambaia ou diretamente ao Hemopa. Mais informações estão sendo disponibilizadas nas redes sociais @promessistas_marambaia e @movimentovidaeterna.

“Doar sangue é um ato de fé porque envolve confiança, generosidade e amor sem retorno. É acreditar que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações e que Deus também age por meio de gestos humanos simples, quando feitos com propósito e amor. Mais do que números, esperamos gerar consciência, engajamento e inspiração para novas ações semelhantes”, conclui Ana Paula.

A realização da campanha é da Igreja Adventista da Promessa em Marambaia, em parceria com o Ministério Jovem Move. Além disso, conta com o apoio e a representação da diretoria da Convenção Regional das Igrejas Adventistas da Promessa no Pará e da Convenção Norte, por meio dos pastores Francileu Sousa e Edson Shinaid.

Critérios

De acordo com o Hemopa, podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização do responsável), com peso acima de 50 kg, em boas condições de saúde e portando documento oficial com foto. Recomenda-se estar alimentado e descansado.

Para quem não conseguir comparecer neste sábado ou está fora da capital paraense e Região Metropolitana, a Fundação Hemopa está presente em nove municípios paraenses e, em todas, os estoques estão no limite do atendimento à rede hospitalar. A presença de doadores nas unidades de coleta é a esperança para o atendimento transfusional de pacientes que lutam pela vida.

Para saber qual unidade do Hemopa está mais próxima de você, basta acessar o site hemopa.pa.gov.br ou ligar para Ouvidoria no 0800 280 8118.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue “Nossa Identidade é Vida”

Data: 24/01 (sábado)

Horário: 13h

Mais informações: @promessistas_marambaia e @movimentovidaeterna