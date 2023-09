Queda de árvore deixa Outeiro sem energia

Outeiro, distrito de Belém, está sem energia elétrica desde às 18h desta quarta-feira (13). A Equatorial Pará disse, por meio de nota, que a falta de luz “foi motivada por uma vegetação de dentro do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), que caiu sobre a rede elétrica que atende a região”. Ainda não há previsão para recomposição do fornecimento de energia no distrito.

A Distribuidora lamentou os transtornos e destacou que suas equipes irão realizar a manutenção na rede elétrica e as podas necessárias para restabelecer o serviço, no menor tempo possível. Ainda segundo o comunicado da empresa, as equipes já estão mobilizadas para normalizar o fornecimento do serviço.

Nas redes sociais, moradores de Outeiro denunciam a completa escuridão. Segundo testemunhas, umas das poucas luzes que aparecem é do interior de um ônibus. A redação integrada de O Liberal segue acompanhando o caso para obter mais atualizações.