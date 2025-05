Queda de árvore atinge veículo na Tv. Tiradentes, na tarde desta terça (20)

A queda de uma árvore, no final da tarde desta terça-feira (20), causou prejuízo e transtorno para quem passa pela Travessa Tiradentes, no bairro do reduto, em Belém. A árvore atingiu um veículo que estava estacionado na pista e causou congestionamento na via.

Uma pessoa que passava pelo local fez o registro da queda da árvore. A equipe de reportagem está tentando falar com o Centro Integrado de Operações (Ciop) para obter mais informações, mas até o momento ainda não conseguiu contato.