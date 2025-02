Que horas vai chover amanhã em Belém? Veja a previsão do tempo para esta terça (04)

Historicamente, fevereiro é um mês de chuvas intensas em Belém. Em janeiro de 2025, a cidade registrou um acumulado de 401,4 milímetros de chuva, dentro da média esperada de 383,8 mm. Para fevereiro, a previsão é de um aumento na intensidade e frequência das chuvas, com uma média esperada de 450 mm. Somente nos três primeiros dias, já choveu 22% da média estimada para todo o mês.

Mas, a que horas deve chover nesta terça-feira (4) em Belém? A previsão do tempo para Belém, do portal Climatempo, indica que a cidade deverá ter sol com algumas nuvens ao longo da manhã e início da tarde. A chuva deve chegar a partir de 16h, e à noite a probabilidade é de céu com muitas nuvens, mas sem chuva.

As temperaturas previstas variam entre mínima de 24 °C e máxima de 30 °C, com um volume de chuva estimado em 17,1 mm e probabilidade de 90%. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada para Belém neste dia. A temperatura mínima esperada é de 27 °C, enquanto a máxima pode atingir 31 °C.

VEJA MAIS

Alerta!

Além disso, o Inmet emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para a região, válido até as 10h de terça-feira. Espera-se um volume de chuva entre 30mm/h e 60 mm/h (ou 50 e 100 mm/dia), acompanhada de ventos intensos que podem atingir de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Recomenda-se que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, é aconselhável desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.