O Liberal chevron right Belém chevron right

Público pode contar com ônibus gratuito para o Pavilhão Pará - Municípios na COP 30 até sexta (21)

O espaço reúne a cultura, gastronomia, agricultura familiar, economia e vocações produtivas de mais de 80 municípios do Pará

Ayla Ferreira
fonte

O Pavilhão Pará - Municípios segue aberto até a próxima sexta-feira (21). (Foto: Bruno Cecim | Agência Pará)

A população e os visitantes poderão contar com transporte gratuito com destino para o Pavilhão Pará - Municípios na COP30, espaço que reúne a cultura, gastronomia, agricultura familiar, economia e vocações produtivas de mais de 80 municípios do estado. A circulação ocorre das 14h às 21h, com partida a cada 15 minutos da Green Zone em direção ao Centro de Convenções Centenário, onde o evento está sendo realizado. 

A linha exclusiva “Pavilhão/Municípios” funcionará até sexta-feira (21), e conta com ônibus equipados com ar condicionado e acessibilidade. Não há necessidade de credencial para o embarque. A circulação ocorre das 14h às 21h, acompanhando o horário de funcionamento do pavilhão. O retorno também está garantido, com viagens do Centro de Convenções para a Green Zone ao longo de toda a programação.

O Pavilhão Pará - Municípios segue aberto, em paralelo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), até sexta-feira (21). A programação reúne apresentações culturais, como o Arraial do Pavulagem nesta quarta-feira (19), além de “cozinha show”, palestras e painéis sobre Turismo e Bioeconomia. A entrada é gratuita.

Serviço

Quando: até sexta-feira (21), das 14h às 21h
Onde: Centro de Convenções Centenário, na Avenida Augusto Montenegro
Entrada gratuita

Confira algumas atrações do Pavilhão Pará - Municípios na COP30:

Quarta-feira (19)

14h30 – Painel: Do local para o global: como valorizar o que é local e transformar em realidade
16h – Cozinha Show: Mariscada paraense
16h40 – Palco auxiliar: Arraial do Pavulagem

Quinta-feira (20)

14h30 – Painel: Visit Pará e rumos: caminhos para uma nova oferta turística do Pará
16h – Cozinha Show: Pirarucu ao leite de castanha do Pará
16h40 – Palco auxiliar: Mostra coreográfica do Festival Folclórico dos Povos Indígenas de Juruti

Sexta-feira (21)

14h30 – Palestra:  A Amazônia que age -soluções locais para um futuro global
14h30 – Cozinha Show: Gurijuba com veloté de tucupi
20h – Palco principal: Pedrinho Cavalléro

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

