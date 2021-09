Protestos e feriado alteram movimento da cidade

As manifestações realizadas em Belém na manhã desta terça-feira (7), somadas ao feriado nacional alteraram o movimento da cidade. Quem precisou se deslocar após os atos encontrou ônibus cheios e muitas pessoas nas ruas, já quem dependia do transporte público ao longo do dia precisou ter paciência.

A dona de casa Célia Santana já saiu de sua residência sabendo que precisaria esperar um pouco mais para pegar um ônibus, devido ao feriado o número de veículos circulando nas ruas de Belém costuma ser menor.

“Estou na rua só porque preciso mesmo, já imaginava que seria complicado pegar ônibus hoje com feriado e protestos. É preciso ter muita paciência”, declarou.

Quem também teve que ter paciência foi o assistente administrativo Ramon Barbosa. Na tentativa de aproveitar a folga do feriado, ele buscava se deslocar, no começo da tarde, do bairro de São Brás até a Marambaia. “Já tô esperando tem uns 40 min e nada, isso porque o Marambaia costuma passar bastante. Mas feriado é assim, fica complicado chegar em qualquer lugar”, afirmou.

Para o motorista de aplicativo Antônio Silva, o feriado foi um dia de muito trabalho. "Hoje eu comecei cedo já levando gente para as manifestações. Depois também teve bastante demanda, mas como temos menos motoristas, os preços acabam variando muito e as pessoas recorrem a outros meios", conta.

Lixo

Após as manifestações, as vias por onde passaram os protestos ficaram repletas de lixo, principalmente copos e garrafas de água. No começo da tarde, a equipe de reportagem de O Liberal avistou uma equipe de limpeza urbana realizando o recolhimento de lixo das ruas ao redor da Praça da República.

Aglomeração

A equipe de reportagem também flagrou um grande grupo de apoiadores do governo federal aglomerados em um posto de gasolina localizado na avenida Visconde de Souza Franco. Movimentação parecida também foi vista em frente ao Porto Futuro. Em São Brás, um grupo menor de manifestantes que participaram do ato contra o governo federal também permaneceram no local até o começo da tarde.