Protesto fecha trecho da Avenida Perimetral, em Belém

Na manhã desta terça-feira (05), um protesto de moradores do Conjunto Residencial Liberdade 2, no bairro Terra Firme, em Belém, está bloqueando a Avenida Perimetral, na esquina com a Rua São Domingos. A princípio, apenas a passagem de veículos no sentido Campus Guamá da Universidade Federal do Pará, em uma faixa, estava liberada. Por volta das 10h, os dois lados da Avenida Perimetral foram bloqueados. Em seguida, o sentido Avenida João Paulo II foi totalmente liberado.

Protesto na avenida Perimetral Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Policiais Militares e agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estão no local para organizar o trânsito. Uma equipe da Redação Integrada de O Liberal está no local apurando mais informações sobre o protesto.