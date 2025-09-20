Projeto Pipas encerra a edição de 2025 em Belém alcançando 16 escolas e 450 alunos

O Projeto Pipas 2025 encerrou sua edição em Belém, onde percorreu 16 escolas municipais em oito bairros da capital, atingindo cerca de 450 alunos com atividades educativas. A iniciativa uniu lazer e conscientização sobre os riscos de empinar pipas perto da rede elétrica e já passou por Marabá, Parauapebas e Santarém, antes da etapa final na capital.

Promovido pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), por meio da Lei Semear, e com patrocínio da Equatorial Pará, o projeto contou com uma programação que incluiu teatro de bonecos, gincanas, jogos interativos e distribuição de brindes.

De acordo com a presidente do ICAA, Liane Gaby, o Projeto Pipas vem consolidando sua proposta de levar informação de forma leve e acessível para crianças e adolescentes. “O Projeto Pipas já está na estrada há seis anos. Ele foi pensado para ensinar como empinar pipa com segurança. A brincadeira é super popular em nossa região, especialmente no verão. O que mostramos, por meio de música, teatro e arte, é que as crianças podem se divertir, mas sempre com segurança, evitando acidentes”, explicou.

VEJA MAIS

A diretora Ana Lúcia Dias Ferreira, da EMEIF Antônio Carvalho Brasil, reforçou a importância da metodologia aplicada pelo projeto. “O conhecimento, seja no teatro, em sala de aula ou de forma lúdica como aqui, é de fundamental importância. Eu acredito muito nessa forma de aprendizado”, destacou.

Os próprios estudantes compartilharam o que aprenderam durante a ação. Para G.O.S., de 12 anos, aluno da EMEIF Antônio Carvalho Brasil, no bairro da Condor, a experiência foi marcante: “Foi muito legal e divertido, a gente brincou muito, eu gostei bastante. Também gostei do teatro, que foi muito legal. Aprendi que não podemos empinar pipa com linha de cerol e nem em lajes, para não correr risco de cair. É perigoso empinar perto da rede elétrica, porque pode afetar as redes das outras pessoas. Agora que já sei, não vou mais usar cerol e nem soltar pipa perto das redes”.

Já A.C.S.O., de 13 anos, também da EMEIF Antônio Carvalho Brasil, destacou o aprendizado: “Eu aprendi que é perigoso encostar em fios descascados, usar cerol e soltar pipas próximo à rede elétrica. Quando a gente solta a pipa ela não tem direção própria, pode encostar e causar choques. Eu vou tentar avisar o máximo de pessoas possíveis sobre esses riscos”.

Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, o impacto do projeto vai além das salas de aula. “Quando as crianças aprendem a importância de evitar riscos, elas compartilham esse conhecimento em casa e se tornam multiplicadoras dessa consciência. Isso contribui diretamente para reduzir acidentes e salvar vidas”, pontuou.

Balanço do Projeto Pipas 2025

- Com a etapa realizada em Belém, o Projeto Pipas fechou o ciclo de 2025 com resultados expressivos:

- 32 escolas atendidas em cinco municípios paraenses;

- Aproximadamente XX crianças impactadas com atividades educativas e recreativas;

- Seis anos de atuação reforçando a conscientização sobre segurança elétrica no Pará.