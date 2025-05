Projeto de Arborização quer plantar 10 mil mudas em Belém

Até a Conferência da ONU sobre o Clima - COP 30, Belém deve ganhar 10 mil novas mudas plantadas em vários bairros. Essa é a estimativa do projeto “Belém Verde”, que está levando novos brotos de árvores para ruas, praças e espaços públicos da cidade. A iniciativa é da Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Desde o início do ano, a iniciativa já plantou mais de 6 mil pés de plantas e já passou por 16 pontos da capital. Somente próximo ao elevado Daniel Berg, no cruzamento da Avenida Júlio César com a Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, já foram plantadas mais de mil mudas de árvores nativas da região. Nesta segunda-feira (19) elas passaram por uma manutenção. Além disso, foi feita a substituição de mudas que não resistiram por novos brotos.

As espécies utilizadas no projeto são de árvores nativas como mamorana, pau-preto, ipê-rosa, andirá-uxi, jambu, pata-de-vaca, abiu, jenipapo, oiti e açaí. As mudas são oriundas da propagação vegetativa que é quando um galho é retirado das árvores com objetivo de fazer uma muda e a partir de sementes também, como é o caso do açaí.

Plantio no bairro da Terra Firme

Além da arborização realizada em pontos estratégicos, a Prefeitura também realiza o plantio dessas árvores nas obras estruturantes que estão sendo realizadas na cidade para receber a COP 30, como é o caso da entrega do canal da Cipriano Santos, no Bairro da Terra Firme. Onde os moradores foram convidados a participar de todo processo de plantio das mudas durante a manhã do último domingo, (18).

O projeto faz parte das ações em preparação para a Conferência do Clima da ONU - COP30 e une sustentabilidade, qualidade de vida e participação comunitária.

A cidade se prepara para receber o mundo

Desde que Belém foi anunciada como sede da COP30, os olhos do mundo voltaram para a Amazônia urbana. Entre os compromissos locais assumidos está o de aumentar a cobertura vegetal da capital — e é nesse contexto que nasceu o projeto “Belém Verde”.

Criado pela Prefeitura Municipal, o programa já alcançou mais de 60% da meta de plantios em 2025, com previsão de chegar ao plantio de 10 mil mudas até final do ano.

O diretor geral da Semma Luiz Guilherme acompanhou a manutenção feita nas mudas no bairro do Souza em Belém e afirmou que “A mensagem que o projeto deixa é que a cada dia a gente precisa está olhando com mais carinho pela nossa capital, precisa tá arborizando para que assim a gente possa ter um clima mais ameno possa estar dentro de umas das capitais mais arborizadas do Brasil.” disse.

Muito além da estética

A escolha dos locais onde as mudas são plantadas não é aleatória. A cidade, conhecida pelo calor intenso e pelas chuvas frequentes, encontra nas árvores um aliado natural.

“Estamos identificando ilhas de calor, onde infelizmente o calor é maior e as pessoas não foram contempladas com essa arborização. Então a gente tá trazendo o projeto para esses bairros mais periféricos, bairros que precisam dessa arborização para tornar Belém cada vez melhor”, explica o diretor geral da Semma

Para garantir que a iniciativa alcance os resultados esperados, uma equipe da Semma realiza a manutenção dessas mudas a cada 30 dias. O engenheiro agrônomo Denis Gomes, 36, e técnico do projeto também acompanhou a manutenção e explicou que “Geralmente a gente tira os galhos mortos, realiza o adubamento, verifica se não está tendo anelamento {Corte ao redor do tronco da árvore}. Todas essas questões para a planta poder se desenvolver da melhor forma possível.” explica.

O impacto no dia a dia

Para quem caminha diariamente pelas ruas de Belém, as mudanças já começam a ser sentidas. Sombra, ar mais fresco e um ambiente mais agradável são apenas os primeiros efeitos percebidos.

“Esse trabalho que está sendo feito vai melhorar a vida das pessoas que passam por aqui e as pessoas vão poder se aproximar mais desses espaços”, diz Denis Silva, 54 anos, adestrador de cães que sempre passa pela praça Dorothy Stang no bairro da Sacramenta, um dos pontos contemplados pelo projeto.

O projeto envolve moradores, estudantes e voluntários em ações de plantio coletivo e educação ambiental.