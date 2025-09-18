Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Projeto da UFPA transforma resíduos orgânicos em rico adubo natural

Aprenda como fazer uma composteira em casa de maneira simples ajudando a diminuir o lixo

Vito Gemaque
fonte

Projeto de compostagem da UFPA produz adubo utilizado nos próprios bosques da instituição. (Thiago Gomes / O Liberal)

A compostagem de materiais orgânicos tem ajudado a preservar áreas verdes da Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio de um projeto da instituição iniciado em julho de 2023, que mostra como é possível reaproveitar o material orgânico produzido nos três bosques do campus Guamá para gerar húmus utilizado na produção de mudas e na adubação de plantas.

Além de produzir o próprio fertilizante, a iniciativa também conscientiza crianças e a comunidade acadêmica de que atitudes simples podem reduzir o volume de lixo enviado para aterro sanitário.

“Nós entendemos que a compostagem é solução para as cidades, e ela depende de cada cidadão perceber isso. A compostagem é viável para estar no cotidiano das pessoas, das famílias e das instituições públicas”, afirma a servidora da UFPA Gina Calzavara, coordenadora do projeto.

“Os resultados são absolutamente inquestionáveis. Nós devolvemos para a natureza aquilo que iria parar no lixão/aterro. Trazer a solução para o cotidiano das cidades é uma questão de comprometimento com o planeta e com a vida em sociedade”, completa.

O projeto conta com 18 baias de compostagem distribuídas pelos bosques Camilo Viana, Benito Calzavara e Paulo Cavalcante. Os trabalhadores recolhem folhas, frutas e outros resíduos orgânicos das áreas arborizadas e os misturam com borra de café e esterco de búfalo, cedido pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

No último ano, a iniciativa transformou 96 m² de varrição em 28,8 m³ de composto. Essa rotina evitou o envio de 20 contêineres cúbicos de lixo ao aterro, além de economizar cerca de R$ 5 mil que seriam gastos na compra da chamada “terra preta”.

 

Finalidades da compostagem

A compostagem de materiais orgânicos pode reduzir significativamente o lixo descartado e melhorar a qualidade ambiental das cidades. Esse processo biológico recicla a matéria orgânica — como restos de alimentos e vegetais — e a transforma em adubo natural rico em nutrientes. Ele imita a decomposição natural, utilizando micro-organismos (bactérias e fungos) para degradar os resíduos em condições controladas de umidade, oxigênio e proporção de carbono e nitrogênio. O húmus, composto orgânico gerado ao final do processo, pode ser utilizado para adubar plantas, melhorando a qualidade dos solos.

A compostagem também tem outras finalidades, como o uso do composto para cobrir buracos no solo. A UFPA doou 34 árvores adultas para o Parque da Cidade — uma das obras da COP30 — e os buracos deixados após a retirada das árvores foram utilizados para a formação de adubo. Todo o processo é inodoro e não gera chorume.

Além de enriquecer o solo, o composto ajuda a reduzir poeira nos períodos de seca, beneficiando a saúde pública ao diminuir casos de rinite e problemas respiratórios.

A decomposição passa por três fases: mesofílica (temperatura moderada), termofílica (temperatura alta que elimina patógenos) e maturação (estabilização do produto final). Para eficiência, é necessário manter o equilíbrio entre materiais ricos em carbono (“marrons”) e nitrogênio (“verdes”), a umidade adequada e a aeração, feita com o revolvimento periódico da pilha.

Os materiais são revirados ao menos uma vez por semana e recebem água para manter a umidade. Algumas baias possuem tubos de PVC que facilitam a circulação do ar. O ciclo completo leva cerca de quatro meses.

image A servidora Gina Calzavara mostra ser possível transformar materiais orgânicos em adubo e ensinar as novas gerações. (Thiago Gomes)

“Demora um tempo, dá trabalho, não é algo que se resolva num estalar de dedos, mas o aprendizado e os resultados mostram que não existe outro caminho. Precisamos trazer esse processo para a sociedade, porque, se não, não conseguiremos enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Todos esses resíduos precisam ser percebidos pelas pessoas. Uma casca de fruta não é lixo. As folhas e até o jornal podem ser colocados na compostagem”, reforça Gina.

A idealizadora do projeto acredita que a realização da COP 30, em Belém, precisa deixar um legado de educação ambiental. “Como servidora pública federal, responsável por um espaço que é um legado da década de 1990, só desejo uma coisa: que a COP traga para nossa comunidade educação ambiental transformadora na Amazônia paraense. Se conseguirmos isso, poderemos trilhar novos caminhos, respeitando o meio ambiente e os espaços públicos, porque o planeta é um só. Não existe outro. Precisamos zelar pelo território em que vivemos”, conclui.

O projeto está aberto a visitantes e oferece oficinas para escolas e comunidades. Interessados devem enviar e-mail para aprotagonista@yahoo.com.br para agendar a visita. Nesses dias, as crianças levam lanches naturais, que também são aproveitados na compostagem.

Como produzir adubo por meio da compostagem

- Materiais:

  • Composteira: caixa de plástico, madeira ou balde com furos para ventilação, ou um monte de terra para compostagem em quintal.
  • Resíduos orgânicos: restos de frutas, vegetais, cascas de ovo, borra de café, sachês de chá, papelão e papel picado.
  • Materiais secos (carbono): folhas secas, palha, serragem e papel triturado.

- Etapas:

  1. Prepare a base: coloque uma camada de material seco no fundo para facilitar a drenagem.
  2. Monte as camadas: adicione resíduos orgânicos (nitrogênio) e cubra com material seco (carbono). Use a proporção de 3 partes de material seco para 1 de úmido.
  3. Revolva e troque os resíduos: continue alternando as camadas. Ao encher a composteira, troque-a de posição e inicie outra.
  4. Monitore e retire o adubo: o processo leva de 3 a 5 meses. Retire o composto do fundo quando estiver pronto.

Atenção: evite carnes, laticínios, óleos, alimentos cozidos e plantas doentes.

Dica: mantenha a composteira úmida, em local arejado e protegido do sol e da chuva.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

compostagem

projeto da ufpa

adubo orgânico

fabricação de adubo

reutilização

sustentabilidade

COP30
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

HUMOR EM BELÉM

Raphael Ghanem apresenta stand-up em Belém nos dias 18 a 20 de setembro

Humorista retorna à capital paraense com o espetáculo “Se É Que Você Me Entende”, em três sessões no Teatro Resolve

15.09.25 18h43

FAFÁ DE BELÉM

'Conversas de Varanda': Série de Fafá de Belém chega a São Paulo com foco na Amazônia

Encontro mediado por Fafá de Belém abre diálogo sobre ancestralidade, inovação e sustentabilidade da floresta

15.09.25 17h57

BELÉM

Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A ação deflagrada, na manhã deste domingo (13), é fruto do novo protocolo de atendimento disponibilizado pela prefeitura para vítimas de casos de extorsão, coação e constrangimento em espaços públicos da capital

14.09.25 15h19

EDUCAÇÃO

Seduc e MEC entregam Redes de Inovação para Educação Híbrida no Pará

A RIEH é uma parceria do MEC com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (NEES/UFAL)

11.09.25 19h04

MAIS LIDAS EM BELÉM

INOVAÇÃO

Grupo Liberal lança novo espaço e aprofunda debates voltados à COP 30 e ao desenvolvimento no Pará

No próximo dia 25, será lançado o COP Talks, evento que aprofunda a agenda de debates da COP 30 de Belém e marca a inauguração do Espaço Liberal

14.09.25 9h00

ZELADORIA URBANA

Coleta de lixo ganha novos dias e horários em seis bairros de Belém; veja onde

De acordo com a empresa responsável pelo serviço, a mudança busca otimizar o atendimento em áreas com maior volume descartado pela população

16.09.25 18h22

INAUGURAÇÃO

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Amazônia na Cuia chega à sua terceira unidade com Nilson Chaves lançando música inédita inspirada no cardápio

15.09.25 22h58

TRÂNSITO

Ampliação da Rua da Marinha facilitará trânsito para 215 mil pessoas

Obra da COP 30 deve beneficiar 12% da população da capital paraense ligando avenidas Augusto Montenegro e Centenário

13.09.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda