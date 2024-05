Projeto da UFPA promove ação de cidadania e cultura para idosos neste domingo (19), em Belém

A população de Belém recebeu a primeira edição do projeto Caravana 60+ Arte, Cultura e Saúde, neste domingo (19), na Praça da República. Com direito a uma programação gratuita com shows de artistas locais, a caravana também contou com ações de cidadania, que visaram a valorização da pessoa idosa. O projeto da Universidade Federal do Pará e contou com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel).

Durante o evento, a caravana realizou ações de cidadania (saúde e cuidado) para a comunidade com os alunos e professores dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Estética e Direito, da Faculdade Pan-Amazônica e Paraense de Ensino (Fapan). Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) oferecerá serviços de vacinação, testes rápidos e prevenção de doenças.

Adriano Furtado é um dos organizadores do evento e explica que o foco da ação são as pessoas idosas, mas também voltar os cuidados para aqueles que cuidam dos idosos. "Olhamos para as pessoas idosas, com olhar de gratidão, inclusive, faz parte da nossa memória afetiva, eles que guardam a nossa memória. As pessoas idosas é que prepararam tudo para que a gente estivesse aqui hoje, então essa é a nossa felicidade e a nossa mensagem", disse.

Caravana 60 + Arte, Cultura e Saúde - Idealizado por Elyvelton Correa e coordenado por Adriano Penha Furtado, o projeto visa a realização de ações articuladas, a fim de envolver entidades privadas, públicas, instituições filantrópicas, associações, grupos culturais, artistas e a sociedade em geral na garantia de dignidade e melhoria das condições de vida da pessoa idosa.