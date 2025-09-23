Projeto busca devolver autoestima e dignidade a vítimas de escalpelamento no Pará
Iniciativa reúne parceiros de diferentes áreas para oferecer soluções integradas ao problema que afeta a população ribeirinha
Um gesto de solidariedade e esperança marcou esta terça-feira (23), em Belém, com o lançamento do projeto Renova Amazônia, iniciativa que reúne parceiros de diferentes áreas para oferecer soluções integradas no tratamento e recuperação de vítimas de escalpelamento, acidente recorrente em comunidades ribeirinhas da Amazônia. O evento de lançamento ocorreu na Casa COP - Espaço Leal Moreira, na avenida Visconde de Souza Franco, no bairro de Nazaré, em Belém.
Com o Renova Amazônia, os organizadores e apoiadores pretendem não apenas prevenir novos casos de escalpelamento, mas também devolver autoestima, dignidade e novas perspectivas de vida às mulheres ribeirinhas que sofreram esse tipo de acidente.
A ação é dos escritórios Pinheiro e Mendes Advocacia (PMA) e Fonseca Brasil Advogados, em parceria com a Leal Moreira e com realização da Ampla Amazônia Plataforma de Liderança, tendo como embaixadora a conselheira do TCE-PA e primeira-dama do estado, Daniela Barbalho.
De acordo com o cirurgião plástico Eduardo Fakiani, de São Paulo, o projeto vai atuar em duas frentes principais: prevenção e recuperação. “Existe uma prevenção que pode ser aplicada, essencialmente a proteção das rabetas dos motores. Mas, uma vez que o problema aconteça, temos uma preocupação muito grande com a reintegração social e emocional desses pacientes, por meio de próteses capilares que devolvem autoestima”, destacou.
Idealizador do projeto, o advogado Giussepp Mendes explicou que a escolha pelo tema foi estratégica. “O problema do escalpelamento não é só do Pará, mas de toda a região amazônica, onde os rios são meios de locomoção. Resolvemos tratar um problema que é emblemático da região e que traz impacto direto às populações ribeirinhas”, afirmou.
Ele também ressaltou a importância dos parceiros. “A Leal Moreira se dispôs a reconstruir o hotel de trânsito para acolher pacientes no período de cirurgia e pós-operatório. A Fazenda Carioca fornecerá proteínas para a alimentação, e a Unama entrará com serviços de odontologia, psicologia e assistência social, abrangendo quase 70% do projeto”, disse.
O dermatologista paraense Paulo Viana, anfitrião local ao lado de Fakiani, reforçou a necessidade de ampliar a rede de cuidados. “O atendimento existe, mas ainda precisa de expansão. O projeto reúne cirurgiões plásticos, dermatologistas, otorrinos, oftalmos e outros especialistas para oferecer um atendimento mais global a essas mulheres vitimizadas”, pontuou.
Parceiro do projeto, André Moreira, da Leal Moreira, destacou o caráter colaborativo da ação. “Cada um ajuda com aquilo que pode. Vamos reformar os espaços do abrigo para receber com mais dignidade as pessoas que vêm para os implantes”, disse.
