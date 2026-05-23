Projeto ‘Belém Cheirosa’ promove ação piloto de limpeza urbana e cidadania no bairro do Reduto

A cidade de Belém receberá, neste domingo (24), a ação piloto do projeto “Belém Cheirosa”, iniciativa da Associação Amigos de Belém que busca mobilizar moradores, comerciantes, voluntários e instituições em prol da melhoria da limpeza urbana, do saneamento básico e da valorização dos espaços públicos da capital paraense.

A programação será realizada das 9h às 12h, no bairro do Reduto, com concentração na avenida Presidente Vargas, em frente ao Edifício Importadora, seguindo até a rua 28 de Setembro, em frente ao Edifício Fátima.

A iniciativa reunirá uma grande força-tarefa comunitária para a realização de limpeza e lavagem de calçadas e vias públicas, além de promover uma intervenção artística assinada pela artista paraense Michele Cunha, que irá produzir um mural urbano no Edifício Fátima.

Mais do que uma ação de limpeza, o projeto pretende despertar a conscientização da população sobre a importância do saneamento, da preservação dos espaços urbanos e da participação coletiva na construção de uma cidade mais organizada, acolhedora e sustentável.

Durante a programação, também estão previstas atividades culturais e musicais.

Outra frente importante da ação será o diálogo com trabalhadores informais da área, que receberão coletes e itens de padronização, contribuindo para a organização visual e urbana do entorno.

De acordo com a Associação Amigos de Belém, o “Belém Cheirosa” nasce com o propósito de estimular ações permanentes de cidadania e valorização do centro histórico da capital, envolvendo sociedade civil, iniciativa privada e poder público.

O projeto também prevê futuras ações de revitalização urbana, arborização, incentivo à mobilidade sustentável e instalação de estruturas que contribuam para uma melhor experiência nos espaços públicos da cidade.

Apoio

A Proativa anunciou apoio institucional ao projeto “Belém Cheirosa”, reforçando o compromisso com ações voltadas à cidadania, conscientização ambiental, valorização urbana e fortalecimento do sentimento de pertencimento da população em relação à cidade.

Segundo a instituição, cuidar dos espaços públicos também significa cuidar das pessoas, da dignidade humana e do futuro das novas gerações.

Como forma de incentivo à juventude e à inclusão social, a Proativa disponibilizará 10 bolsas integrais para o Curso Preparatório para o Mercado de Trabalho, destinadas a adolescentes de 15 a 18 anos vinculados aos programas Jovem Aprendiz e Estágio que participem ou sejam alcançados pelo projeto.

O objetivo é oferecer oportunidade, capacitação e preparação para adolescentes que desejam ingressar no mercado de trabalho, fortalecendo valores como responsabilidade, disciplina, cidadania e desenvolvimento pessoal.

A instituição também destacou que acredita que uma cidade mais limpa, organizada e humana é construída por meio da educação, da conscientização e da união entre sociedade civil, iniciativa privada e poder público.

Ao final, a Proativa parabenizou a Associação Amigos de Belém pela iniciativa e reafirmou o compromisso em apoiar ações que contribuam para uma Belém mais acolhedora, sustentável e cheia de oportunidades.

Serviço

Projeto: Belém Cheirosa – Ação Piloto

Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 9h às 12h

Local: Saída da avenida Presidente Vargas, nº 197, em frente ao Edifício Importadora, até a rua 28 de Setembro, nº 269, em frente ao Edifício Fátima, bairro do Reduto, em Belém.