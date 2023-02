Projeto Ame os animais realiza feira da adoção em Belém neste domingo (12)

O Projeto Ame os Animais realizará, no domingo (12), uma feira de adoção na praça da República, em Belém, em parceria com a Prefeitura e voluntários. O objetivo é conscientizar e oportunizar de forma acessível a adoção de pets.

O evento será das 8 às 15 horas e terá palestras sobre posse responsável de animais, cadastro para castração, vacinação, doação de rações, desfile de animais e shows de bandas regionais, entre outros.

Abandono de animais é crime

Essa foi uma ação pensada para a família e tem grande relevância social, já que o abandono de animais é crime no Brasil e também é caso de saúde pública. No Brasil, o abandono de animais vem aumentando com o passar dos anos.

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), até agosto de 2022 havia mais de 30 milhões de animais abandonados. Destes, 10 milhões são gatos e 20 milhões, cães.

Para a coordenadora do projeto Socorro Coutinho, o evento busca incentivar a adoção de pets, além de informar a sociedade sobre esse tipo de ação. “Será um mutirão solidário em um ponto estratégico da cidade. A intenção é chamar as famílias para que venham prestigiar o evento e entender a causa. Além de, claro, prestigiar os shows, as brincadeiras e as atividades do evento”, ressaltou.

É preciso entender a realidade de cada animal, diz médica veterinária

Uma das voluntárias é a médica veterinária da Universidade Federal Rural do Pará (Ufra) Betânia David, que também é coordenadora da Unidade de Medicina Veterinária do Coletivo.

Ela disse que esse tipo de ação é extremamente importante para a conscientização sobre os cuidados com os animais. “É importante ampliar essa conscientização, pois, além dos cuidados básicos, é preciso entender a necessidade e a realidade de cada animal”, afirmou.

“Participe desse momento de conscientização e de informações a respeito desses seres que querem fazer parte da família multiespécie, e que merecem cuidados diferenciados, para o seu bem estar e desenvolvimento saudável”, completou Betânia.

Serviço

Projeto Ame os Animais

Dia: domingo (12)

Local: Praça da República

Hora: das 8 às 15h