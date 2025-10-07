Capa Jornal Amazônia
Programa incentiva sustentabilidade e turismo responsável nas ilhas de Belém

Na primeira fase, o programa beneficiará dez restaurantes da Ilha do Combu, que receberão capacitação técnica sobre separação e destinação correta dos resíduos

O Liberal
fonte

Programa incentiva sustentabilidade e turismo responsável nas ilhas de Belém. (Divulgação)

O Sicredi lançou, nesta terça-feira (7), o Programa Bela Cidade, uma iniciativa pioneira voltada à gestão sustentável de resíduos sólidos nas ilhas de Belém. A proposta integra educação ambiental, geração de renda e fortalecimento do ecoturismo, unindo empreendedores, cooperativas e moradores em um esforço coletivo pela preservação do território insular. O lançamento aconteceu na Agência Sebrae Ilhas, com a presença de autoridades, jornalistas e representantes das entidades parceiras.

Na primeira fase, o programa beneficiará dez restaurantes da Ilha do Combu, que receberão capacitação técnica sobre separação e destinação correta dos resíduos. Além disso, serão implantadas ações de compostagem, campanhas educativas e parcerias com cooperativas de reciclagem, culminando na criação de um selo ambiental que reconhecerá os estabelecimentos comprometidos com boas práticas de sustentabilidade.

Para Cleomar Abreu, diretor executivo da Sicredi Norte, o Bela Cidade é um passo importante na transformação cultural sobre o manejo do lixo nas ilhas. “O Bela Cidade vem com o objetivo de conscientizar para transformar sobre um tema que é tão relevante e traz tantos problemas, que é o descarte do nosso resíduo. Começamos com dez restaurantes do Combu, mas queremos que essa semente cresça e leve essa prática para toda a cidade de Belém”, afirmou.

A secretária executiva de Inclusão Produtiva da Prefeitura de Belém, Pamela Massud, destacou o impacto social da iniciativa, que fortalece o trabalho das cooperativas locais. “Hoje, temos 16 cooperativas em Belém, com 253 catadores. Temos feito todo um trabalho de educação ambiental com a população sobre o descarte correto e a separação de resíduos, para fomentar não só a geração de renda e a inclusão produtiva dessas cooperativas, mas também a conscientização da população sobre o descarte adequado”, explicou.

O presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte, Wilson Machado, ressaltou a importância da gestão ambiental para o turismo nas ilhas. “Aqui já temos mais de 60 restaurantes, grandes geradores de resíduos. É essencial ensinar como separar o lixo para que ele gere emprego e renda, além de insumos para a agricultura e a reciclagem. Quando o turista vê um local limpo e com coleta seletiva, ele também passa a ter esse olhar sustentável”, disse.

Parceria pela transformação

Para o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, o programa vai além da gestão de resíduos e amplia oportunidades para o empreendedorismo sustentável. “Vamos deixar coletores seletivos, composteiras e oferecer treinamentos para o aproveitamento dos resíduos. O Sebrae entra de cabeça, apoiando os empreendedores em diversas áreas, das finanças à comunicação, para que o desenvolvimento sustentável se consolide nas ilhas”, afirmou.

Moradora do Combu há mais de dez anos, Ana Maria Cardoso de Sousa, 61 anos, vê o projeto como um marco para a comunidade. “Tratar dos resíduos é tratar de nós e das futuras gerações. Todos queremos ver Belém e suas ilhas mais lindas, com a educação ambiental que todos precisamos”, destacou.

Programa incentiva sustentabilidade e turismo responsável nas ilhas de Belém
Belém
