Programa “É do Pará” estreia nova identidade visual e arranjo da música tema

O programa “É do Pará”, da TV Liberal, estreia neste sábado (24) sua nova identidade visual e um arranjo inédito da música tema. No ar há mais de 20 anos, a atração, que é referência na valorização da cultura paraense, apresenta agora uma abertura repaginada, mais colorida, dinâmica e conectada às expressões culturais do estado.

A edição especial será transmitida diretamente de São Domingos do Capim, com o tema “A Força das Águas da Pororoca”. Além do novo visual, o público vai conhecer a versão atualizada da canção “É do Pará”, composta por Edilson Moreno, que ganhou um arranjo moderno em parceria inédita com a banda Warilou.

O resultado é uma mistura contagiante de ritmos como zouk, lambada e guitarrada, com referências sonoras que reforçam a identidade musical paraense. “Pra mim é muito significativo, pois sei que me fortalece, enquanto compositor da Amazônia, estar na abertura de um programa que mostra e valoriza a cultura paraense, e que é visto por todo o Pará”, destaca Edilson Moreno, que tem mais de 35 anos de carreira.

O vocalista da Warilou, Joba, também celebra a participação no projeto. “A gente não fala do que não conhece, e o programa, quando mostra essa grandiosidade que é o nosso Pará, apresenta para todo mundo a nossa identidade, nossa cultura, nossas belezas e tradições”, afirma.

Segundo Edilson, a colaboração com a Warilou era um desejo antigo, que se concretizou como um presente para o público. “Os mestres Joba, Suelene e Nicinha deram um tempero vocal peculiar, que deixou a obra ainda mais gostosa de ouvir. Isso, totalmente, é do Pará!”, completa.

No ar desde junho de 2022 em um formato mais leve, com foco no entretenimento, o “É do Pará” segue sendo uma vitrine das tradições, da música, da culinária e do turismo local. O programa vai ao ar aos sábados, às 11h45, na TV Liberal.