Professores de escola estadual criam cartilha digital sobre a covid-19

Professores da Escola Estadual Tiradentes I, localizada no bairro Batista Campos, em Belém, criaram uma cartilha digital com orientações de prevenção à covid-19, além de diversos jogos recreativos para que, de maneira lúdica, os estudantes entendessem a importância da prevenção, cuidados com a saúde mental, higienização - com uso de álcool em gel e levar as mãos com sabão, uso de máscaras e o distanciamento social.

A cartilha pode ser acessada aqui.

Um dos elaboradores do conteúdo, o professor Anselmo Augusto Fernandes, contou que a cartilha também foi criada para fazer uma interação entre pais e filhos. "A importância desse tipo de atividade é que engaja o usuário, pois há imagens, jogos e infográficos, e esses elementos engajam ainda mais, pois são recursos visuais e lúdicos. Além disso, faz uma aproximação entre filhos e pais, pois eles podem ler e jogar juntos durante o acesso", disse.

O catálogo, que possibilita que o usuário tenha mais acesso ao mundo digital, foi criado pelos professores Anselmo Fernandes, Lucilene Rodrigues e Mariana Carolina de Souza, a partir de um projeto colaborativo editado no Google Docs, entre docentes da sala de informática e os demais da unidade. Eles fizeram os trabalhos de forma online com os alunos e enviaram os conteúdos para um banco de dados para a construção de uma norma orientadora. Durante a elaboração do documento, os professores desenvolveram as atividades nas turmas que eram responsáveis, através das aulas remotas e por aplicativos do Google.

Desenvolvimento da cartilha ajudou na aprendizagem digital, diz mãe de alunos

Gisele Cristina Melo, mãe dos alunos Fabielle Cristina Melo e Alisson Melo, ambos com 10 anos de idade, disse que o desenvolvimento da cartilha ajudou na aprendizagem digital. "Essa ferramenta é muito importante, não só em um momento de pandemia, mas sim para levar para o futuro. Essas atividades fazem com que eles tenham instantaneidade com as respostas e a interação aluno-professor", afirmou.

Professora da disciplina de Arte, Lucilene Rodrigues Neiva explicou que a criação de uma folha de orientação é para mostrar aos alunos o sério problema que estamos enfrentando no cenário sanitário mundial. "Para eles, fica uma coisa muito distante, não estão tão atentos à proteção. Então, foi criado esse material para alertar os estudantes e os pais, mostrando a importância de usar máscaras, de lavar as mãos e manter os distanciamentos", disse.

A ideia da cartilha digital surgiu de uma necessidade de informar os alunos sobre prevenção e virou realidade a partir de várias atividades no Google Forms enviadas para os alunos. A conclusão do trabalho foi feito com os resultados das atividades realizadas nas salas virtuais. A professora Mariana Carolina de Souza contou que foram reunidas informações para tirar qualquer dúvida que os alunos poderiam ter em relação à Covid-19. "Dentro do contexto da pandemia do novo coronavírus, nós sentimos a necessidade de fazer a interpretação correta das informações de proteção e como fazer isso no ambiente familiar", afirmou.