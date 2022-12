Professor de História, Muller da Silva, morre vítima de complicações renais em Belém

Morreu neste domingo (25), em Belém, o professor de História, Muller de Jesus Silva da Silva, aos 36 anos de idade, vítima de complicações renais. O educador tinha quase duas décadas de atuação na educação do Estado e, mais recentemente, lecionava nas escolas estaduais Jorge Lopes Raposo e Maria Antonieta Serra Freire, ambas localizadas no distrito de Icoaraci, onde Muller morava e era conhecido.

O corpo continuará sendo velado ao longo da manhã desta segunda-feira (26), na capela mortuária da Igreja Matriz de Icoaraci. Ainda não foram confirmados o horário e o local do sepultamento.

Muller da Silva deixa a esposa, um filho de 12 anos e dezenas de alunos e ex-alunos, que, nas redes sociais, compartilharam relatos emocionantes em memória do professor.

“Em 2006, o ‘tio’ Muller entrava na minha vida, como meu professor de história. A minha turma foi a primeira que ele deu aula. Esse cara tinha um dom nato de ser professor. Ele fez com que eu me apaixonasse por História, me incentivou muito a estudar. Uma vez ele apostou comigo que eu não iria tirar 10 nas 4 avaliações dele e eu consegui. Ele me ensinou a ter pensamentos críticos e minhas próprias opiniões. Me ensinou a ter consciência de classe. Através das suas aulas, eu vi o mundo de uma outra forma. Ele me ensinou a lutar pelos meus direitos e ser uma pessoa boa e honesta. Quem teve o Muller como professor, teve muita sorte”, diz um dos relatos.