Procura por imunização diminui nas férias de julho; veja onde se vacinar em Belém

O recesso escolar e a busca por balneários como opção para entretenimento das crianças e também dos pais durante as férias de julho fazem com que a procura por vacinas diminua nas unidades de saúde de Belém. Segundo a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Nazaré Athayde, além das vacinas contra a covid-19 e a gripe Influenza, existem outros imunizantes que são essenciais para garantir a qualidade de vida e o bem-estar.

Graças ao programa de imunização foi possível erradicar na capital algumas doenças como a poliomielite, sarampo, difteria e tétano. Entretanto, a baixa procura por imunizantes estaria contribuindo para o reaparecimento de algumas delas, acendendo o alerta na rede pública de saúde. "As pessoas passaram a não dar importância para a vacinação por achar que essas doenças já acabaram", destaca Nazaré.

Uma das preocupações é com relação ao surgimento de casos de sarampo e de poliomielite, que representam um grave risco à saúde das crianças. "O sarampo é uma doença que preocupa em razão das complicações que ele pode trazer, como quadros de bronquite e pneumonia, que podem levar à morte. Nós temos a vacina tríplice viral, que protege contra todas essas doenças. O SUS oferece 19 tipos de vacinas, mas o que vemos é uma baixíssima procura por parte da população", acrescentou a coordenadora.

Nazaré ressalta que um dos motivos para a queda das imunizações é a divulgação de notícias falsas por grupos anti vacina e negacionistas que contribuem para a hesitação vacinal. "Corremos o risco de retomada da doença. Existe um programa de imunização, o mais importante do mundo, e o SUS tem esse sistema, mas tem gente que acredita em fake news e acaba espalhando a desinformação", disse.

De acordo com a coordenadora, não há uma cobertura necessária para interromper o ciclo de transmissão dessas doenças na capital. A principal forma de combate é a vacinação. "A vacinação é responsabilidade de todos, tanto dos pais como dos responsáveis. No momento em que não me vacino, estou à mercê de pegar as doenças e transmitir para outros", explicou.

Onde se vacinar em Belém?

Todas as unidades de saúde que têm salas de vacinação funcionam durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. "Devido ao período de férias escolares, os pontos de vacinação instalados em universidades e shopping centers estãso com as atividades suspensas, mas, voltarão a funcionar no mês de agosto", explicou Nazaré Athayde.

"Em agosto, vamos voltar com ações e uma ampla campanha de vacinação, voltada principalmente para crianças e adolescentes, e também retomaremos o calendário de vacinações para o público,mas, em nenhum momento deixamos de vacinar em Belém. Precisamos chamar atenção de pais e grupos de idosos acima de 60 anos para a importância de manter a imunização em dia, visto que todas as vacinas estão disponíveis ao público nos postos de saúde", concluiu.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)