Vacinação em Belém: confira onde procurar imunização neste sábado

A vacinação contra gripe e contra covid-19 segue em Belém neste sábado (20), em várias opções de horários e nos seguintes pontos: das 8h às 17h, em 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS); das 10h às 17h, em cinco shopping centers e em duas faculdades particulares; e das 9h às 17h, na Aldeia Cabana, na Av. Pedro Miranda, bairro da Pedreira, onde o serviço também será oferecido no sistema drive-thru.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento e identificação com foto, CPF e cartão de vacinação. O serviço é oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Atualização

Nas UBS estão disponíveis os imunizantes correspondentes à Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e Pfizer Bivalente; as vacinas monovalentes contra a covid-19 (Pfizer baby, pediátrica e adultos); além das vacinas que fazem parte do calendário de rotina para a atualização da caderneta de vacinação.

As salas de vacinação dos shopping centers e faculdades ofertam apenas os imunizantes correspondentes à Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e a Pfizer bivalente.

Prioridades

O reforço da bivalente está disponível para todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais, que tenham completado o esquema primário de vacinação (duas doses), com intervalo mínimo de quatro meses da última vacina.

Também podem tomar a bivalente, segundo diretriz do Ministério da Saúde, pessoas de 12 a 59 anos com comorbidade; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto); pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos), além de indígenas, ribeirinhos e quilombolas (também a partir dessa faixa etária).

Ampliação

Desde a última segunda-feira, 15, a vacina contra influenza está liberada para toda a população não vacinada a partir dos 6 meses de idade. Apesar da excepcionalidade da vacinação para todas as idades, o Programa Nacional de Imunizações reitera que permanece a prioridade da vacinação dos grupos de riscos, conforme abaixo:

- Crianças de seis meses a menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias);

- Gestantes;

- Puérperas (até 45 dias após o parto);

- Trabalhadores de saúde;

- Povos indígenas;

- Idosos;

- Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;

- Profissionais das Forças Armadas;

- População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade;

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

- Trabalhadores da educação;

- Pessoas com deficiência permanente;

- Caminhoneiros;

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

- Trabalhadores portuários;

- Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

- Pessoas com deficiência permanente.

Veja onde se vacinar neste sábado, 20:

Unidades de Saúde, das 8h às 17h:

UMS Outeiro (rua Manoel Barata, s/n);

UMS Icoaraci (rua Manoel Barata, 840);

UMS Tapanã (rua São Clemente, s/n);

UMS Marambaia (avenida Augusto Montenegro, s/n);

UMS Sacramenta (avenida Senador Lemos, 1.840);

UMS Guamá (rua Barão de Igarapé-Miri, 479);

UMS Vila da Barca (rua Coronel Luiz Bentes, próximo à avenida Pedro Álvares Cabral);

UMS Fátima (rua Domingos Marreiros, 1.664);

UMS Telégrafo (rua do Fio, ertre passagens São João e São Pedro);

UMS Satélite (conjunto Satélite, we-08);

UBS Paraíso dos Pássaros (rua dos Tucanos, s/n, Maracangalha)

UMS Maguari (conjunto Maguari, Alameda 15);

USF Maracajá (travessa Siqueira Mendes, s/n, Mosqueiro);

UMS Carananduba (avenida Cipriano Santos, passagem Santa Maria, 10, Mosqueiro);

UMS Terra Firme (passagem São João, 170);

UMS Jurunas (rua Engenheiro Fernando Guilhon, s/n, Condor);

USF Pirajá (travessa Barão do Triunfo, 1;015, Pedreira).

Shopping centers, das 10h às 17h:

- Pátio Belém (travessa Padre Eutíquio, 1.078, Batista Campos);

- Parque Shopping (avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde);

- Boulevard (avenida Visconde de Souza Franco, 776/ 501, Reduto);

- Bosque Grão-Pará (avenida Centenário, 1.052, Mangueirão);

- It Center (avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta).

Faculdades, das 10h às 17h:

- Unifamaz (avenida Visconde de Souza Franco, 72, Reduto);

- Fibra (avenida Gentil Bittencourt, 1.144, Nazaré).

Aldeia Cabana, das 9h às 17h:

Incluindo também o sistema drive-thru