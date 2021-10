Procura pela segunda dose da vacina anticovid segue abaixo do esperado na capital

Os nascidos de 1982 a 1988 tiveram a oportunidade de completar o ciclo vacinal nesta quarta-feira (27). Hoje, a vacina utilizada nos 23 pontos de vacinação foi a Pfizer. Apesar da expectativa de 15 mil pessoas por dia feita pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a movimentação foi tranquila e a aplicação do imunizante foi realizada com agilidade e sem longas filas.

A voluntária no posto de vacinação Mirante do Rio, localizado Universidade Federal do Pará (UFPA), Camille Oliveira, conta que durante a semana, a procura pelos imunizantes está sendo baixa e que hoje não foi diferente. "Um grande público veio nas primeiras horas da manhã, mas depois, ficou muito abaixo do esperado. Estamos recebendo muitos idosos que procuram as doses de reforço, mas no geral, poucos estão procurando a segunda dose", explica a estudante.

O senhor João Barbosa, trabalha na universidade e aproveitou o momento para tomar a dose de reforço. Ele explica que a infecção do prefeito Edmilson Rodrigues, mesmo depois de estar imunizado, o preocupou e o fez procurar pela terceira dose. "Está sendo muito prazeroso receber mais uma dose de saúde. Ainda mantenho todos os cuidados de higiene, mas vejo muitas pessoas negligenciando o poder desse vírus. Estou acompanhando o quadro de saúde do nosso prefeito e me assustou o retorno dele para o hospital. É a prova de que as vacinas não protegem 100% e que precisamos ficar em alerta sempre", pontua o idoso.

Com a subvariante Delta (AY.33) circulando por Belém, o geólogo Adriano Ferreira redobrou a atenção com as medidas sanitárias, principalmente por morar com os pais que fazem parte do grupo de risco. "Semana passada senti uma forte falta de ar e já pensei que estava infectado com a covid-19. Agora, com a segunda dose, estou mais tranquilo para ir trabalhar e estudar. Todos precisam ter a informação de que o vírus é um ser mutável e que as variantes estão presentes. Mesmo vacinado, somente a conscientização de todos poderá vencer o vírus", explica.



A Sesma reforçou que o horário até 17h, em 23 pontos. Para receber a segunda dose é necessário apresentar RG, CPF e cartão de vacinação de Belém.

Locais de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping - estacionamento G6

2. Cassazum - Marco

3. Castanheira Shopping - Espaço Cultural

4. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

5. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

6. Fibra - Nazaré

7. Outeiro - Funbosque

8. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

9. Ginásio Mangueirinho - Mangueirão

10. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

11. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci - Sest Senat

13. IFPA - Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé Miri, Guamá

15. IT Center - Sacramenta

16. Mosqueiro - Escola Abel Martins

17. Mosqueiro - Professora Donatila Santana Lopes

18. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

19. Shopping Pátio Belém - 3º piso, loja 358

20. Uepa CCSE - Telégrafo

21. Unama - Alcindo Cacela

22. Unifamaz - Reduto

23. UFPA - Mirante do Rio



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)