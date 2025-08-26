Procissão resgata história da devoção à Nossa Senhora do Bom Remédio

O resgate da origem da devoção a Nossa Senhora do Bom Remédio, no conjunto Satélite, é o objetivo da Procissão da Memória, que será realizada pela primeira vez no próximo domingo, 31 de agosto, a partir das 18h. A programação terá início com missa na praça Edimar Araújo e, em seguida, a procissão sairá às 19h, percorrendo as ruas do conjunto, no bairro do Coqueiro. O evento está sendo organizado de forma independente por católicos do local.

Os organizadores pretendem relembrar a primeira vez em que foi celebrada uma missa em homenagem a Nossa Senhora do Bom Remédio no conjunto. De acordo com o coroinha Vinicius Tavares, 18 anos, a ideia é resgatar essa memória para que seja transmitida às próximas gerações.

A devoção a Nossa Senhora do Bom Remédio chegou a Belém na década de 1970, trazida pelo padre italiano Roquealba, da Ordem Hospitalar da Santíssima Trindade, que trouxe consigo uma imagem da santa. “Ele chegou a Belém e foi acolhido na casa do senhor Otávio, da Rádio Marajoara. Lá começou a devoção. Depois, o radialista Ozeias Silva passou a rezar as novenas na rádio, pedindo auxílio à santa. As pessoas ouviam, e depois eram feitos sorteios de casas que receberiam a novena. A imagem era levada até a residência escolhida, onde toda a preparação para o encontro era realizada. Sempre havia grande participação. Em Icoaraci, certa vez, foi tanta gente em uma casa de madeira que a estrutura acabou cedendo”, relembra Vinicius.

Com o tempo, a devoção cresceu, e cada vez mais fiéis faziam promessas e relatavam graças alcançadas. Em 10 de maio de 1974, os devotos realizaram uma caminhada que partiu da sede da Rádio Marajoara — conhecida como Rádio Jovem —, localizada na avenida Nazaré, próximo à Basílica Santuário, até o conjunto Nuneslândia, nome pelo qual era chamado o atual conjunto Satélite.

Na ocasião, os fiéis realizaram a procissão e, ao final, rezaram a primeira missa no local onde hoje está a praça Edimar Braga. No ano seguinte, um terreno foi cedido pelo então governador Alacid Nunes para a construção da Capela de Nossa Senhora do Bom Remédio, na esquina da SN-04 com a WE-08, onde atualmente funciona a Paróquia-Santuário.

A Procissão da Memória sairá da praça Edimar Araújo, às 19h, passando pela SN-03, WE-01, SN-02, WE-03 e SN-01 — conhecida como Pentecostal —, até a WE-12. O retorno será pelas ruas SN-05, WE-08, SN-04, WE-10 e SN-03, encerrando novamente na praça. Ao final do trajeto, haverá uma pequena quermesse.

“A história da devoção a Nossa Senhora do Bom Remédio no conjunto não é conhecida por muitos. A geração que viveu o início dessa caminhada está partindo para junto de Deus. Essa é uma maneira de manter viva a memória e transmiti-la às futuras gerações, mostrando a todos os moradores do conjunto como tudo começou”, destaca Vinicius. A ideia para os próximos anos é que a procissão seja realizada em maio, quando ocorreu a primeira missa no Satélite.