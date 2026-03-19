Procissão dos Lírios percorre ruas de Belém em homenagem ao Dia de São José

A tradicional Procissão dos Lírios, em homenagem a São José, teve início às 8h33 desta quinta-feira (19), no bairro de Canudos, em Belém. A saída ocorreu logo após a missa solene realizada na Paróquia São José de Queluz, que ficou lotada durante a celebração. A caminhada religiosa reúne dezenas de fiéis que acompanham o percurso pelas ruas do bairro, dando continuidade às celebrações da Solenidade do padroeiro das famílias.

Com imagens, lírios e cânticos, os devotos seguem em procissão manifestando fé e devoção a São José. O trajeto inclui vias importantes do bairro, como a avenida Cipriano Santos, travessa Teófilo Condurú, rua Silva Rosário e travessa Primeira de Queluz, retornando em seguida para a paróquia.

Procissão dos Lírios Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal

A Procissão dos Lírios é um dos momentos mais simbólicos da programação religiosa, marcada pela participação da comunidade e pela tradição que se repete todos os anos na capital paraense.