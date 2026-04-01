Procissão do Senhor dos Passos reúne fiéis e marca início dos ritos da Semana Santa

A Arquidiocese de Belém celebrou nesta quarta-feira (1º), na Catedral Metropolitana de Belém, a missa que marca o início do traslado da imagem do Senhor dos Passos, uma das tradições mais simbólicas da Semana Santa na capital paraense. Após a celebração, presidida por Monsenhor Agostinho Cruz, mesmo com chuva os fiéis seguiram em procissão até a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, percorrendo ruas dos bairros Cidade Velha, Campina e Nazaré.

A procissão do Senhor dos Passos representa Jesus Cristo carregando a cruz rumo ao Calvário e reúne dezenas de devotos que acompanham o trajeto em oração da Via-Sacra. O momento marca a Quarta-Feira Santa, considerada uma preparação intensa para o Tríduo Pascal, período central da fé cristã que relembra a paixão, morte e ressurreição de Cristo.

Senhor dos Passos Fotos: Wagner Santana Fotos: Wagner Santana Fotos: Wagner Santana Fotos: Wagner Santana Fotos: Wagner Santana Fotos: Wagner Santana Fotos: Wagner Santana Fotos: Wagner Santana Fotos: Wagner Santana Fotos: Wagner Santana

De acordo com Monsenhor Agostinho Cruz, a data carrega um forte simbolismo espiritual. “A Quarta-Feira Santa já nos aproxima do coração da Semana Santa, que é o Tríduo Pascal. É um dia que nos leva aos momentos mais dramáticos da vida de Jesus, como a traição de Judas, e nos convida a refletir sobre lealdade, fidelidade e conversão”, explica. O sacerdote destaca ainda que a celebração prepara os fiéis para os ritos seguintes, como a Quinta-Feira Santa, quando se recorda a instituição da Eucaristia e o gesto do lava-pés.

Na tradição, o traslado do Senhor dos Passos simboliza o percurso de Cristo em meio à dor e à entrega. A imagem permanece na Basílica de Nazaré até a Sexta-Feira Santa, quando ocorre a chamada Procissão do Encontro, momento em que a imagem de Jesus se encontra com a de Nossa Senhora das Dores, revivendo um dos episódios mais marcantes da caminhada ao Calvário.

Mesmo com chuva, os fiéis seguiram em procisssão, na noite desta quarta-feira (1), já que a celebração vai além da tradição religiosa e se torna um convite à reflexão pessoal. A autônoma Adriana Xavier ressalta o significado da data em meio à rotina. “A Semana Santa sempre foi algo muito sagrado na minha família. Hoje, ver tanta gente reunida numa procissão como essa é gratificante, porque nos lembra que não é só um feriado, mas um momento de refletir sobre o sofrimento de Jesus e sobre nossas atitudes”, afirma.

A dona de casa Marilene Pereira também acompanha a procissão todos os anos e destaca a importância espiritual da celebração. “É um momento de muita fé e amor. A Semana Santa é tempo de refletir, de perdoar, de se confessar. A gente precisa disso, precisa se aproximar mais de Deus e ter mais compreensão uns com os outros”, relata.

A procissão

A Procissão do Senhor dos Passos é uma tradicional celebração católica da Quaresma e Semana Santa que representa a Via Dolorosa, ou seja, o caminho de Jesus Cristo com a cruz até o Calvário. A procissão foca na paixão, condenação e flagelação de Jesus, culminando no comovente encontro entre as imagens de Jesus e de Nossa Senhora das Dores.