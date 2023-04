Procissão do Senhor dos Passos percorre ruas de Belém nesta quarta-feira (5)

Como parte da programação da Semana Santa, nesta quarta-feira (5) será realizada a procissão luminosa com a Imagem do Senhor dos Passos — que recorda o percurso feito por Jesus Cristo no dia da crucificação. A procissão sairá da Catedral Metropolitana, no bairro da Cidade Velha, em Belém, após a santa missa, que iniciará às 18h. O rito terá a celebração do monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese e Cura da Catedral.

A imagem do Senhor dos Passos sairá em procissão da Catedral, após a bênção do padre, e seguirá pelas ruas Padre Champagnat, Dr. Assis, Almirante Tamandaré, Gama Abreu, com uma parada na Paróquia Santíssima Trindade. Depois segue pela rua Gama Abreu e avenida Nazaré, com chegada na Basílica Santuário. A imagem ficará em Vigília até Sexta-Feira Santa (7).

Já manhã da Sexta-Feira Santa, a imagem sairá em procissão para Igreja das Mercês, local do encontro com a Imagem de Nossa Senhora das Dores, às 10h, onde ocorrerá o Sermão do Encontro. Este ano a programação terá como pregador o padre Francisco Assis, reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

A imagem do Senhor dos Passos

Esculpida em tamanho natural, a imagem tem o joelho esquerdo apoiado no chão e as mãos seguram a grossa cruz amparada no ombro esquerdo. A túnica de tecido em tons de marrom e grená deixa a mostra os pés do Senhor dos Passos. No rosto escorrem suor e sangue, provocados pela coroa de espinhos que prendem os longos cabelos.

Serviço

Procissão do Senhor dos Passos da Catedral Metropolitana para a Basílica Santuário de Nazaré

Local: Catedral Metropolitana de Belém (Praça Frei Caetano Brandão – Cidade Velha)

Data: 05/04 (quarta-feira)

Hora: saída depois da missa das 18h

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)