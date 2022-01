OVNIs existem? Belém recebe Congresso sobre fenômenos ufológicos

No próximo dia 15, a capital paraense irá sediar o Primeiro Congresso Ufológico de Belém. O evento inicia às 9h no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, antigo Sesc Boulevard, localizado no centro histórico de Belém. O evento está com inscrições abertas no valor de 50 reais.

A primeira edição do congresso conta com palestras sobre fenômenos ufológicos de alguns municípios. Um dos palestrantes é Carlos Mendes, repórter investigativo, responsável por realizar a cobertura jornalística nos municípios atingidos pelos fenômenos ufológicos em 1977.

Haverá também a participação do professor de física, Laertes Lauro, testemunha ocular do fenômeno ufológico ocorrido em Belém, no bairro Curió-Utinga em 1979. O fenômeno ficou conhecido como Caso dos Seres de Bronze.

Os resultados atuais das pesquisas realizadas nos municípios próximos ao ápice do fenômeno serão apresentados pelo pesquisador Heitor Costa.

Relatos das investigações realizadas pelo ufólogo Rony Vernet, ex-oficial da Marinha, que realiza investigação de luzes avistadas na tribo indígena dos Ashaninkas, no estado do Acre, no norte do país, marcam o encerramento do evento.

Para se inscrever ou buscar maiores informações é necessário entrar em contato com os números: (91) 98949-9063 / (91) 98514-0274.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)