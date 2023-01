Primeira novena do ano recebe grande número de fiéis no Santuário do Perpétuo Socorro

Centenas de devotos compareceram, nesta terça-feira (3), à primeira novena de 2023 realizada no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, em Belém. Ao todo, a programação da igreja conta com 16 novenas, com duração de 40 minutos, realizadas de hora em hora. A novena final ocorre sempre às 21h. Os fiéis compareceram ao Santuário para agradecer as graças alcançadas no ano passado e fazer propósitos neste novo ano.

A novena das 18h, presidida pelo padre Enio Biasi, reuniu centenas de fiéis no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Sidney Oliveira/O Liberal)

Por se tratar da primeira novena do ano, todas as celebrações do dia receberam um número de fiéis acima do habitual. Por volta das 15h30, o fluxo de veículos era bastante lento na rodovia Arthur Bernardes, onde está localizado o Santuário. O estacionamento da igreja já não tinha vagas disponíveis nesse horário, que é um dos mais concorridos.

Segundo o padre Márcio Halmenschlager, tornar-se uma pessoa melhor, respeito à família e resiliência foram os propósitos mais mencionados pelos fiéis durante a novena (Sidney Oliveira / O Liberal)

O padre Márcio Halmenschlager conta que por ser também a primeira novena do mês, a celebração religiosa é marcada pela consagração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. “Para a nossa surpresa, tivemos uma participação maciça de fiéis. Inclusive, alguns devotos compartilharam que já estavam na quarta tentativa de chegar ao santuário, por conta do trânsito e da dificuldade de acesso. E muitas pessoas vieram para agradecer o ano e fazer propósitos”, disse o sacerdote.

Tornar-se uma pessoa melhor, respeito à família e resiliência foram os propósitos mais mencionados pelos fiéis, segundo Márcio Halmenschlager. E as preces que mais chamaram a atenção do pároco foram as direcionadas aos novos representantes da sociedade eleitos durante as últimas eleições. “Alguns vieram para fazer preces ao país, aos novos líderes que assumiram, rogando que possam ser honestos, responsáveis e sensíveis às necessidades do povo”, afirmou.

A devota Kátia Fernandes, 56 anos, pediu proteção aos filhos Rodrigo e Railane Fernandes (Sidney Oliveira / O Liberal)

A proteção à família foi o principal pedido nas orações e agradecimentos da devota Kátia Fernandes, 56 anos, moradora do bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Para a novena das 18h, ela levou fotos 3x4 dos filhos Rodrigo e Railane Fernandes. Os dois moram em outro estado e, por esse motivo, Katia sempre pede a intercessão de Nossa Senhora, de "mãe para mãe", pela proteção de seus filhos. “Mesmo de longe peço a proteção de Maria e de Deus aos meus filhos porque a gente nunca sabe o que pode acontecer”, contou.