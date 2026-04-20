PRF alerta para risco de aquaplanagem na BR-316 durante feriadão de Tiradentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um alerta para motoristas que trafegam pela BR-316, no Pará, devido ao risco de aquaplanagem provocado pelas fortes chuvas que atingem a região. A atenção deve ser redobrada, especialmente para quem pretende pegar a estrada durante o feriadão de Tiradentes.

Segundo a corporação, há diversos pontos de alagamento ao longo da rodovia, o que tem dificultado a circulação, principalmente de veículos de menor porte. Foram identificados trechos críticos no km 13, em Marituba, e no km 33, em Santa Izabel do Pará, além de outros pontos até o km 50.

A presença de água acumulada na pista aumenta o risco de perda de controle dos veículos, exigindo cautela dos condutores. A PRF orienta que, se possível, os motoristas evitem viajar durante períodos de chuva intensa. Para quem já está na estrada, a recomendação é procurar um local seguro e aguardar a melhora das condições climáticas.

A corporação reforça que a aquaplanagem pode causar acidentes graves, principalmente em situações de baixa visibilidade e pista molhada, e pede prudência redobrada ao longo de todo o feriado.