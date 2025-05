Previsão do tempo em Belém: semana segue com chuvas e trovoadas até sexta-feira (23/5)

Até o próximo dia 23 de maio, sexta-feira, Belém terá dias marcados por muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas seguem estáveis, com mínimas de 24°C e máximas de 33°C, mantendo o clima abafado típico da região.

A umidade relativa do ar permanece elevada, variando entre 97% e 99% nos picos máximos, com mínimas que não devem ficar abaixo de 70%. A combinação entre calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas e temporais ao longo do dia, especialmente nas tardes e noites.

Os ventos devem soprar com baixa intensidade, predominantemente de leste-nordeste (E-NE), sem alterações significativas ao longo da semana.

A recomendação dos órgãos competentes é que a população esteja atenta à previsão diária e se prepare para possíveis chuvas, principalmente em deslocamentos no fim do dia. O uso de guarda-chuva e atenção redobrada no trânsito são medidas importantes para garantir segurança diante das condições climáticas.

Confira a previsão do tempo em Belém (PA) | 19 a 23 de maio de 2025

🌡️ Temperaturas estáveis | ☁️ Chuvas e trovoadas isoladas todos os dias

💧 Alta umidade | 🌬️ Ventos fracos predominantes de E-NE

🔹 Segunda-feira (19/05)

🌡️ Mínima: 24°C | 🌡️ Máxima: 33°C

💧 Umidade: 98% (máx.) | 70% (mín.)

⛅ Manhã / Tarde / Noite: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

🌬️ Vento: Fraco (SE-E a NE-N)

🔹 Terça-feira (20/05)

🌡️ Mínima: 24°C | 🌡️ Máxima: 33°C

💧 Umidade: 98% (máx.) | 76% (mín.)

🌥️ Manhã: Nublado com chuva isolada

⛈️ Tarde: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

🌧️ Noite: Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

🌬️ Vento: Calmo/Fraco (E-NE)

🔹 Quarta-feira (21/05)

🌡️ Mínima: 24°C | 🌡️ Máxima: 33°C

💧 Umidade: 99% (máx.) | 75% (mín.)

⛈️ Dia todo: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

🌬️ Vento: Fraco (E-NE)

🔹 Quinta-feira (22/05)

🌡️ Mínima: 24°C | 🌡️ Máxima: 33°C

💧 Umidade: 98% (máx.) | 75% (mín.)

🌥️ Dia todo: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

🌬️ Vento: Fraco (E-SE)

🔹 Sexta-feira (23/05)

🌡️ Mínima: 24°C | 🌡️ Máxima: 33°C

💧 Umidade: 97% (máx.) | 80% (mín.)

⛈️ Dia todo: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas

🌬️ Vento: Fraco (E-NE)