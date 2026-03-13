Previsão do tempo em Belém hoje (13/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta sexta-feira (13/03/2026), indica que a manutenção do padrão de Inverno Amazônico, com o calor da manhã servindo de combustível para o desenvolvimento de nuvens de tempestade no final do dia. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 13/03?

A tendência é de dia de calor intenso e mormaço, com o sol aparecendo entre nuvens pela manhã. Em Belém, há previsão de formação de pancadas de chuva fortes com trovoadas no meio da tarde. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 31°C e 32°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: sol entre muitas nuvens e tempo abafado. Período de tempo seco até 12h

sol entre muitas nuvens e tempo abafado. Período de tempo seco até 12h 🌦️ Tarde: janela crítica de 15h a 17h, período de maior risco para temporais isolados, com chuva volumosa e descargas elétricas

janela crítica de 15h a 17h, período de maior risco para temporais isolados, com chuva volumosa e descargas elétricas 🌙 Noite: céu nublado, com possibilidade de chuva leve e rápida nas primeiras horas; tempo estabiliza após às 20h

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 96%

96% 💧 Umidade mínima: 58%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de continuidade do calor úmido na Região Metropolitana de Belém. A previsão indica que o sol deve brilhar com intensidade nas primeiras horas do final de semana, com as máximas chegando aos 32°C, mantendo as tradicionais pancadas de chuva de fim de tarde.