Previsão do tempo em Belém hoje (12/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta quinta-feira (12/03/2026), indica que o sol deve aparecer com mais força entre nuvens pela manhã, o que eleva a temperatura máxima e serve de combustível para pancadas de chuva intensas no final da tarde. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 12/03?

A tendência é de dia de calor úmido e mormaço. Em Belém, há previsão de o sol aparecendo entre nuvens pela manhã e favorecendo a formação de pancadas de chuva fortes com trovoadas no meio da tarde. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 30°C e 31°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: sol entre muitas nuvens e tempo abafado, com baixa probabilidade de chuva antes de 12h

sol entre muitas nuvens e tempo abafado, com baixa probabilidade de chuva antes de 12h 🌦️ Tarde: janela crítica de 14h30 a 17h, período de maior risco para temporais isolados, com chuva densa e descargas elétricas

janela crítica de 14h30 a 17h, período de maior risco para temporais isolados, com chuva densa e descargas elétricas 🌙 Noite: tempo segue nublado, com possibilidade de chuva leve e passageira nas primeiras horas da noite

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 98%

98% 💧 Umidade mínima: 62%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do ciclo de Inverno Amazônico, com calor e sol entre nuvens pela manhã e as tradicionais chuvas de fim de tarde na Região Metropolitana de Belém. A previsão indica que as temperaturas máximas devem se estabilizar em 31°C.