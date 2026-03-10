Previsão do tempo em Belém hoje (10/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta terça-feira (10/03/2026), indica manutenção do padrão de forte instabilidade, com domínio de nuvens carregadas, pouca amplitude térmica e alta umidade. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 09/03?

A tendência é de dia de céu encoberto e clima abafado. Em Belém, há previsão de janelas de sol muito curtas e chuvas que podem ocorrer de forma volumosa e persistente. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 28°C e 29°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: predomínio de nuvens com aberturas de sol rápidas e possibilidade de chuvas isoladas ainda no final da manhã

🌦️ Tarde: janela crítica de 14h a 17h30, período de maior risco para temporais com descargas elétricas e volumes acumulados elevados

🌙 Noite: mtempo instável, com o céu permanecendo nublado e chance de chuva fraca intermitente

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 100%

100% 💧 Umidade mínima: 75%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de leve redução na cobertura de nuvens pela manhã, permitindo que a temperatura volte a atingir os 30°C na Região Metropolitana de Belém. A previsão indica que as pancadas de chuva de final de tarde permanecem confirmadas.