Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Previsão do tempo em Belém hoje (10/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta terça-feira (10/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

Lívia Ximenes
fonte

A terça-feira deve ser instável na capital paraense (Ary Souza / O Liberal)

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta terça-feira (10/03/2026), indica manutenção do padrão de forte instabilidade, com domínio de nuvens carregadas, pouca amplitude térmica e alta umidade. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 09/03?

A tendência é de dia de céu encoberto e clima abafado. Em Belém, há previsão de janelas de sol muito curtas e chuvas que podem ocorrer de forma volumosa e persistente. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

  • 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
  • 🌞 Temperatura máxima: entre 28°C e 29°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

  • 🌤️ Manhã: predomínio de nuvens com aberturas de sol rápidas e possibilidade de chuvas isoladas ainda no final da manhã
  • 🌦️ Tarde: janela crítica de 14h a 17h30, período de maior risco para temporais com descargas elétricas e volumes acumulados elevados
  • 🌙 Noite: mtempo instável, com o céu permanecendo nublado e chance de chuva fraca intermitente

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

  • 💧 Umidade máxima: 100%
  • 💧 Umidade mínima: 75%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de leve redução na cobertura de nuvens pela manhã, permitindo que a temperatura volte a atingir os 30°C na Região Metropolitana de Belém. A previsão indica que as pancadas de chuva de final de tarde permanecem confirmadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

previsão do tempo

Clima

vai chover em belém?

que horas vai chover em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

Onda coreana

Do K-pop à culinária: veja como a onda coreana movimenta empreendimentos em Belém

Hallyu, a “onda coreana” é um fenômeno que gera entretenimento e cria novas oportunidades de negócios

04.03.26 10h27

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

MAIS LIDAS EM BELÉM

PASSARELA

Prefeitura de Belém irá retirar a passarela da Avenida Júlio César na noite desta terça-feira (10)

O trânsito será interditado nos dois sentidos para a realização do serviço de remoção

09.03.26 17h39

CONTRA A VIOLÊNCIA

Dia das Mulheres: ato contra o feminicídio e outras violências reúne centenas de pessoas em Belém

A mobilização começou na Escadinha da Estação das Docas, por volta das 9h, e seguiu em caminhada pelas ruas do centro da cidade, reunindo movimentos sociais, coletivos feministas, organizações populares

08.03.26 11h03

PEDIDO DE JUSTIÇA

Filho da escrivã: novo ato em Belém cobra investigação pelo caso do jovem morto em operação da PF

O protesto reuniu parentes, conhecidos e apoiadores da família, que cobram respostas das autoridades sobre as circunstâncias da morte do jovem

08.03.26 10h11

CONTRACEPTIVO

Onde conseguir Implanon em Belém: veja como ter acesso ao anticoncepcional de graça pelo SUS

Implante contraceptivo começará a ser aplicado na rede municipal de saúde. Método é considerado vantajoso por sua longa duração e alta eficácia

08.03.26 14h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda