Previsão do tempo em Belém hoje (10/03); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta terça-feira (10/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva
A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta terça-feira (10/03/2026), indica manutenção do padrão de forte instabilidade, com domínio de nuvens carregadas, pouca amplitude térmica e alta umidade. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.
🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 09/03?
A tendência é de dia de céu encoberto e clima abafado. Em Belém, há previsão de janelas de sol muito curtas e chuvas que podem ocorrer de forma volumosa e persistente. ⛈️
🌡️ Temperatura esperada
As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥
- 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
- 🌞 Temperatura máxima: entre 28°C e 29°C
⏰ Períodos com maior chance de chuva
Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀
- 🌤️ Manhã: predomínio de nuvens com aberturas de sol rápidas e possibilidade de chuvas isoladas ainda no final da manhã
- 🌦️ Tarde: janela crítica de 14h a 17h30, período de maior risco para temporais com descargas elétricas e volumes acumulados elevados
- 🌙 Noite: mtempo instável, com o céu permanecendo nublado e chance de chuva fraca intermitente
💧 Umidade do ar em Belém
Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.
- 💧 Umidade máxima: 100%
- 💧 Umidade mínima: 75%
Tendência para os próximos dias
A tendência para o restante da semana é de leve redução na cobertura de nuvens pela manhã, permitindo que a temperatura volte a atingir os 30°C na Região Metropolitana de Belém. A previsão indica que as pancadas de chuva de final de tarde permanecem confirmadas.
