Preparação para o Círio 2026: Cerco de Jericó reúne fiéis em sete dias de oração na próxima semana

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) promove, de 21 a 27 de junho, mais uma edição do Cerco de Jericó em intenção pelo Círio de Nazaré 2026. Durante sete dias e sete noites, os fiéis vão participar de uma jornada de oração, adoração ao Santíssimo Sacramento e intercessão pelas famílias, pela Igreja, pelas causas pessoais e pela preparação espiritual para a maior manifestação católica do Brasil.

A programação terá início no dia 21 de junho, às 12h, com missa na Capela Bom Pastor, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Akamine. Ao longo da semana, a capela permanecerá aberta 24 horas por dia, com turnos de oração e adoração, permitindo que os participantes levem suas intenções e se unam à corrente de oração pelo Círio de Nazaré e pelas diversas necessidades da sociedade.

Participação do padre Roger Luís e do pregador Ironi Spuldaro

Um dos destaques da programação será a participação de dois dos principais evangelizadores católicos do país. Nos dias 23 e 24 de junho, após a missa das 18h, na Basílica Santuário de Nazaré, as pregações serão conduzidas pelo padre Roger Luís, da Comunidade Canção Nova e atual presidente da instituição. No dia 24, ele estará acompanhado de Ironi Spuldaro, um dos mais conhecidos pregadores da Renovação Carismática Católica no Brasil. Já no dia 25, Ironi conduzirá sozinho a programação da noite, também após a celebração das 18h.

O que é o Cerco de Jericó?

Inspirado no relato bíblico do Livro de Josué sobre a queda das muralhas de Jericó após sete dias de oração e perseverança do povo de Israel, o Cerco de Jericó tornou-se uma das mais importantes experiências de espiritualidade da Igreja Católica, segundo a DFN. A prática simboliza a confiança em Deus diante das dificuldades da vida e convida os participantes a apresentarem intenções pessoais, familiares, profissionais e espirituais.

Segundo o coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa, o Cerco de Jericó é um dos momentos mais significativos da caminhada espiritual rumo ao Círio. “O Cerco de Jericó nos convida a fortalecer nossa confiança em Deus e a entregar a Ele tudo aquilo que carregamos no coração. É um momento de profunda comunhão, em que rezamos pelo Círio, pela Igreja, pelas famílias e por tantas causas que precisam da graça divina. Todos são convidados a participar, independentemente da hora ou do dia, porque esta é uma experiência aberta a todo o povo de Deus.”

O encerramento será no dia 27 de junho, com a missa das 12h, na Basílica Santuário de Nazaré. Em seguida, será realizada a tradicional incineração dos pedidos, em frente à Basílica, simbolizando a entrega das intenções apresentadas ao longo da semana aos cuidados de Deus.

Serviço

Cerco de Jericó do Círio 2026

Período: de 21 a 27 de junho

Locais: Capela Bom Pastor e Basílica Santuário de Nazaré

Missa de abertura

21 de junho, às 12h

Local: Capela Bom Pastor

Presidida por Dom Júlio Akamine

Pregações

23 e 24 de junho: Padre Roger Luís

24 de junho: participação especial de Ironi Spuldaro

25 de junho: Ironi Spuldaro

Sempre após a missa das 18h, na Basílica Santuário de Nazaré

Encerramento

27 de junho, às 12h

Local: Missa na Basílica Santuário de Nazaré

Incineração dos pedidos em frente à Basílica