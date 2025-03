Prefeitura e Equatorial comunicam retirada de cabos ilegais dos postes de Belém

A Prefeitura de Belém e a Equatorial Pará anunciaram, na tarde desta quarta-feira (26), a realização de uma operação para a retirada de cabos mortos e clandestinos de telefonia e internet conectados aos postes da cidade. A ação visa, também, reduzir a poluição visual. O comunicado será feito no às 16h, no Palácio Antônio Lemos, localizado no bairro Cidade Velha.

O prefeito de Belém, Igor Normando, estará presente no evento, acompanhado da secretária de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), Thayta Martins, do gerente da Equatorial Pará, Gabriel Araújo, e do gerente do Projeto Rede Segura, Márcio Lousada. Durante o anúncio, os gestores explicarão os detalhes da operação e os impactos positivos para a população.

A iniciativa é resultado de uma série de reuniões entre a Prefeitura de Belém, por meio da Sezel, e um Grupo de Trabalho (GT) formado pela Equatorial Energia e órgãos jurídicos da esfera pública.